Corriere dello Sport: tra Soucek e la Fiorentina balla un milione di euro, la situazione

Proseguono incessantemente i contatti, tra Fiorentina e Slavia Praga, per il giovane Tomas Soucek. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadi...

Proseguono incessantemente i contatti, tra Fiorentina e Slavia Praga, per il giovane Tomas Soucek. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, pare che la trattativa sia ormai arrivata alla stretta finale. Tra domanda ed offerta, al momento, balla circa un milione di euro: con il club ceco che continua a chiedere circa 4 milioni di euro e Pantaleo Corvino intenzionato a chiudere a 3. I prossimi giorni, in ogni modo, saranno decisivi per conoscere il futuro del giocatore.