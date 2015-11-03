Notizie Corriere Dello Sport Stadio Fiorentina

Goretti è la nuova risorsa della Fiorentina: "porta a casa plusvalenze ed ha contatti con il calcio estero"
08 giugno 2024 11:37
Sempre più Beltran, fenomeno con l'Argentina U23: due gol facili, sì, ma di pura voglia
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Corriere dello Sport su Ikone: "Va detto a bassa voce ma sembra essere tornato il vero Jorko"
14 ottobre 2023 19:02
Il retroscena: Atalanta sognava Ikonè, ma sarà della Fiorentina. Beffato di nuovo Gasperini
24 dicembre 2021 14:57
Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic
24 luglio 2019 10:42
CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti
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22 settembre 2018 11:01
Stadio, da oggi via al daspo digitale per i commenti offensivi contro la squadra via social
02 agosto 2018 09:58
Corriere dello Sport: Corvino ha chiesto Muniain e Nkunku, "no" secchi di Athletic Bilbao e PSG
24 luglio 2018 12:50
Corriere dello Sport: tra Soucek e la Fiorentina balla un milione di euro, la situazione
16 giugno 2018 12:23
Famiglia Astori: "Uscite notizie fuorvianti, chiediamo a tutti che il silenzio venga rispettato"
13 giugno 2018 10:14
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