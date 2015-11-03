Notizie Corriere Dello Sport Stadio Fiorentina

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Goretti è la nuova risorsa della Fiorentina: "porta a casa plusvalenze ed ha contatti con il calcio estero"

08 giugno 2024 11:37

Sempre più Beltran, fenomeno con l'Argentina U23: due gol facili, sì, ma di pura voglia

24 marzo 2024 11:52

Corriere dello Sport su Ikone: "Va detto a bassa voce ma sembra essere tornato il vero Jorko"

14 ottobre 2023 19:02

Il retroscena: Atalanta sognava Ikonè, ma sarà della Fiorentina. Beffato di nuovo Gasperini

24 dicembre 2021 14:57

Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic

24 luglio 2019 10:42

CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti

12 giugno 2019 15:16

Corriere dello Sport: entusiamo alle stelle, con la Spal attesi quasi 30.000 spettatori

22 settembre 2018 11:01

Stadio, da oggi via al daspo digitale per i commenti offensivi contro la squadra via social

02 agosto 2018 09:58

Corriere dello Sport: Corvino ha chiesto Muniain e Nkunku, "no" secchi di Athletic Bilbao e PSG

24 luglio 2018 12:50

Corriere dello Sport: tra Soucek e la Fiorentina balla un milione di euro, la situazione

16 giugno 2018 12:23

Famiglia Astori: "Uscite notizie fuorvianti, chiediamo a tutti che il silenzio venga rispettato"

13 giugno 2018 10:14

Veretout: "Non sono sorpreso dai miei 10 goal. Daremo fastidio al Napoli. A Firenze vivo bene..."

28 aprile 2018 09:32

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