Stadio, da oggi via al daspo digitale per i commenti offensivi contro la squadra via social
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, da oggi sarà via al daspo digitale. Citiamo testualmente il trafiletto: Oltre al regolamento d’uso dell’impianto sportivo, da...
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, da oggi sarà via al daspo digitale. Citiamo testualmente il trafiletto: Oltre al regolamento d’uso dell’impianto sportivo, da questa stagione si dovrà prestare attenzione anche al codice di condotta. Le singole società potranno agire anche per conto proprio con l’ausilio del Supporter Liason Officier che monitorerà i social network. In caso di comportamento non consono si procederà per gradi, dal richiamo fino alla soluzione più drastica, l’allontanamento dallo stadio con la non emissione del biglietto (o il blocco
dell’abbonamento).