Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic
Queste protrebbero essere le probabili formazioni della gara in Coppa America tra la Fiorentina e il Benfica;Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo,...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 10:42
Queste protrebbero essere le probabili formazioni della gara in Coppa America tra la Fiorentina e il Benfica;
Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi; Sottil, Simeone, Vlahovic.
Benfica(4-4-2): Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas.
Fonte: Corriere dello Sport