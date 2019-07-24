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Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic

Queste protrebbero essere le probabili formazioni della gara in Coppa America tra la Fiorentina e il Benfica;Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 10:42
Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste protrebbero essere le probabili formazioni della gara in Coppa America tra la Fiorentina e il Benfica;

Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi; Sottil, Simeone, Vlahovic.

Benfica(4-4-2): Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas.

Fonte: Corriere dello Sport

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