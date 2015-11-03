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Notizie Coppa America Fiorentina

Dal Messico sicuri: "La Fiorentina ha intavolato una trattativa col Cruz Azul per Uriel Antuna"

28 giugno 2024 22:28

Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta

25 giugno 2024 22:28

La gioia di Quarta sui social per la convocazione: "Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l'Argentina"

15 giugno 2024 16:52

Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic

24 luglio 2019 10:42

Barone: "Sono molto emozionato, siamo in America per far vedere alla squadra il grande supporto"

21 luglio 2019 19:16

Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"

21 luglio 2019 02:33

Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic

20 luglio 2019 23:42

Gazzetta, Pezzella vorrebbe andare alla Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro

09 luglio 2019 13:40

Buone notizie per Sousa, Vecino torna a casa. Disastro Uruguay alla Coppa America

10 giugno 2016 11:12

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