Notizie Coppa America Fiorentina

Dal Messico sicuri: "La Fiorentina ha intavolato una trattativa col Cruz Azul per Uriel Antuna"
28 giugno 2024 22:28
Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta
25 giugno 2024 22:28
La gioia di Quarta sui social per la convocazione: "Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l'Argentina"
15 giugno 2024 16:52
Probabile formazione: Fiorentina-Benfica, Chiesa parte dalla panchina insieme a Milenkovic
24 luglio 2019 10:42
Barone: "Sono molto emozionato, siamo in America per far vedere alla squadra il grande supporto"
21 luglio 2019 19:16
Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"
21 luglio 2019 02:33
Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic
20 luglio 2019 23:42
Gazzetta, Pezzella vorrebbe andare alla Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro
09 luglio 2019 13:40
Buone notizie per Sousa, Vecino torna a casa. Disastro Uruguay alla Coppa America
10 giugno 2016 11:12
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