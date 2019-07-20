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Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic

Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Fiorentina alle ore 24 in diretta su Sportitalia:Arsenal: Martinez; Monreal, Mustafi, Chambers; Kolasinak, Burton, Olayinka, Jenkinson, Saka; Nketiah, Nelson.Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 23:42
Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic -
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Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Fiorentina alle ore 24 in diretta su Sportitalia:

Arsenal: Martinez; Monreal, Mustafi, Chambers; Kolasinak, Burton, Olayinka, Jenkinson, Saka; Nketiah, Nelson.

Fiorentina: Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Benassi; Sottil, Saponara, Vlahovic.

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