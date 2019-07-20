Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic
Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Fiorentina alle ore 24 in diretta su Sportitalia:Arsenal: Martinez; Monreal, Mustafi, Chambers; Kolasinak, Burton, Olayinka, Jenkinson, Saka; Nketiah, Nelson.Fi...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 23:42
Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Fiorentina alle ore 24 in diretta su Sportitalia:
Arsenal: Martinez; Monreal, Mustafi, Chambers; Kolasinak, Burton, Olayinka, Jenkinson, Saka; Nketiah, Nelson.
Fiorentina: Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Benassi; Sottil, Saponara, Vlahovic.