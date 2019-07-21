Barone: "Sono molto emozionato, siamo in America per far vedere alla squadra il grande supporto"

Joe Barone ha parlato a Radio Bruno sull’incontro con i tifosi della Fiorentina avvenuto a New York: "Sono molto emozionato, siamo qui per far vedere alla squadra che sono supportati anche dall’altra...

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2019 19:16

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