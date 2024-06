La gioia di Quarta sui social per la convocazione: “Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l’Argentina”

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha ufficializzato i 26 convocati per la Coppa America, che si giocherà negli Stati Uniti, e tra le scelte del tecnico ci sono proprio due giocatori della Fiorentina: Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta. Il difensore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post per celebrare la chiamata in Nazionale ed ecco le sue parole:

“Abbiamo finito le partite di preparazione. Ora arriva la cosa più bella. Felice di poter rappresentare il mio paese in un’altra Coppa America.”

