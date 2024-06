Sky Sport conferma: “Incontro programmato con agente di Bonaventura. Si capirà se c’è margine per rinnovare”

Sono giorni decisivi per definire il futuro di Jack Bonaventura, in scadenza al 30 giugno con la Fiorentina. Ecco il punto da Sky: “La prossima settimana è in programma un incontro potenzialmente molto importante per il futuro di Giacomo Bonaventura. Al tavolo siederanno i dirigenti della Fiorentina e l’agente del centrocampista. Si proveranno a capire i margini per un eventuale rinnovo di contratto per l’ex Milan”. Lo riporta SOS Fanta.

LA FIORENTINA ANCORA NEL FUTURO DI JACK? LA PROSSIMA SETTIMANA SARA’ DECISIVA