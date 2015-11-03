Labaro Viola

Notizie Rinnovo Fiorentina

Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029

15 ottobre 2025 14:24

TMW: “Parisi rinnova con la Fiorentina fino al 2029. Annuncio dell’agenzia in attesa dell'ufficialità”

12 settembre 2025 20:42

Kean ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2029, è arrivato il comunicato ufficiale

30 agosto 2025 12:10

Accomando (SportMediaset): "Domani l'ufficialità del rinnovo di Kean con la Fiorentina"

29 agosto 2025 23:18

TMW: "La Fiorentina vorrebbe alzare la clausola di Kean, ma è un desiderio destinato a rimanere tale"

18 luglio 2025 11:24

Sky Sport: "Il rinnovo di Kean con la Fiorentina potrebbe arrivare prima della scadenza della clausola"

09 luglio 2025 21:16

"Fiorentina, piano anti-clausola, per Kean si lavora al rinnovo con aumento dell'ingaggio"

01 giugno 2025 22:22

TMW afferma: "Accordo vicino tra Fiorentina e Comuzzo per il rinnovo: prolungherà fino al 2030"

03 maggio 2025 14:51

Martinelli sul rinnovo: "De Gea che mi viene a chiedere consigli sui rigoristi è bellissimo. Joe è stato fondamentale"

21 novembre 2024 19:52

Martinelli rinnova con la Fiorentina fino al 2029 e De Gea gli dedica una storia con un cuore

21 novembre 2024 18:52

Kouame in viola sino al 2027, l'ivoriano allunga il contratto ma si riduce lo stipendio

16 ottobre 2024 23:51

Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026

14 agosto 2024 10:41

Sky Sport conferma: "Incontro programmato con agente di Bonaventura. Si capirà se c'è margine per rinnovare"

15 giugno 2024 16:32

Thiago Motta non rinnova? A Bologna non sanno più come fare. Tifosi aprono raccolta firme per convincerlo

22 febbraio 2024 18:57

Il Tirreno, Castrovilli vuole segnare ma si punta anche al rinnovo di contratto

27 febbraio 2023 11:01

Sottil ha rinnovato con la Fiorentina, l'annuncio ufficiale: "La dimostrazione che la società crede in me"

13 ottobre 2021 17:54

Sport Mediaset, Vlahovic vicino al rinnovo, 4 milioni all'anno fino al 2026, clausola 80 milioni

13 settembre 2021 13:51

Terracciano ringrazia dopo il rinnovo: "Orgoglioso ed emozionato. Darò tutto me stesso per questi colori"

14 gennaio 2021 16:01

Ufficiale, Terracciano prolunga il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023

14 gennaio 2021 15:02

CorSport, Vlahovic sarà il bomber della Fiorentina: pronto (finalmente) il rinnovo del centravanti

24 dicembre 2020 12:57

CorSport, Pezzella è il leader della Fiorentina. Arriverà il suo rinnovo? Il tempo stringe

25 novembre 2020 09:13

CorSport, Pezzella, il suo futuro ora è in bilico ma la Fiorentina gli offrirà il rinnovo

12 ottobre 2020 09:07

CorSport, Pezzella resta alla Fiorentina, pronto un rinnovo fino al 2024

29 settembre 2020 11:19

Repubblica, Chiesa, il futuro in 10 giorni: Juventus oppure rinnovo con la Fiorentina. La situazione

25 settembre 2020 10:10

Corriere Fiorentino, capitan Pezzella resterà alla Fiorentina: a breve arriverà il suo rinnovo

22 settembre 2020 09:39

Repubblica, Biraghi migliore in campo alla prima. Attesa domani la firma per il rinnovo fino al 2024

21 settembre 2020 09:15

Accordo tra Vlahovic e la Fiorentina, rinnovo fino al 2025. Settimana prossima l'annuncio. I dettagli

17 settembre 2020 21:45

Indiscrezione LV: Terracciano-Fiorentina, dopo il mercato la fumata bianca sul rinnovo. I dettagli

14 settembre 2020 17:14

Milenkovic, si lavora al suo rinnovo. Le parti sembrano vicine ma l'accordo potrebbe arrivare...

11 agosto 2020 11:09

CorSport, super Terracciano, pronto il rinnovo di contratto fino al 2023, a fine stagione l'incontro

24 luglio 2020 13:44

Juric sceglie il Verona, niente Fiorentina. Rimarrà il tecnico dell'Hellas anche la prossima stagione. I dettagli

22 luglio 2020 19:07

Di Marzio, Juric deciderà oggi il suo futuro: il Verona è fiducioso e spera nel rinnovo del tecnico

22 luglio 2020 09:15

Juric, rinnovo scattato automaticamente con la salvezza, chi lo vorrà dovrà pagare l'Hellas Verona

20 luglio 2020 19:56

Sportmediaset, Vlahovic, si cerca l'intesa sul rinnovo. A breve l'agente sarà in Italia

18 luglio 2020 11:37

Gazzetta, Chiesa, nessuno offre 70 milioni. "No" al rinnovo: cessione o scadenza nel 2022

15 luglio 2020 08:27

CorSport, Pezzella-Fiorentina, si discuterà del rinnovo a fine stagione. Per il Napoli è la prima scelta

26 giugno 2020 10:54

Ufficiale, Bonetti rinnova con la Fiorentina Women's, vestirà viola fino al 2022

24 giugno 2020 11:24

Giù le mani da Vlahovic: Commisso al suo ritorno a Firenze annuncerà il rinnovo

30 aprile 2020 11:45

Gazzetta, Chiesa, rinnovo o addio: la Fiorentina offrirà ingaggio da 4,5 milioni

27 aprile 2020 09:13

Nazione, Chiesa-Fiorentina va trovata l’intesa sul rinnovo: rischio danno economico importante

14 aprile 2020 09:40

Corriere Fiorentino, Vlahovic manca solo la firma per il rinnovo: è lui il “9”

07 aprile 2020 09:58

Chiesa è sempre più convinto di restare alla Fiorentina: riflessioni in corso ma il rinnovo è più vicino

30 marzo 2020 11:27

Chiesa, il rinnovo non è mai stato così vicino. Può promettere di restare un altro anno

27 marzo 2020 10:24

Chiesa, rinnovo vicino: stipendio "alla Ribery" fino al 2023, fascia da capitano e clausola. I dettagli

13 marzo 2020 12:45

A metà marzo incontro Chiesa-Commisso. La proposta viola? Oltre 4 milioni a stagione

29 febbraio 2020 11:38

Prove di rinnovo tra i viola e Vlahovic: 1 milione più bonus fino al 2025

26 febbraio 2020 11:14

Rinnovo Chiesa, incontro a metà marzo. Più di 4 milioni a stagione, scadenza nel 2024

26 febbraio 2020 11:04

Rinnovo Vlahovic, dopo Pasqua l’incontro. Prolungamento fino al 2025 più ritocco d’ingaggio

26 febbraio 2020 10:10

Gazzetta, Chiesa rinnoverebbe anche subito ma Commisso aspetta l’aria primaverile

02 febbraio 2020 10:28

Tregua firmata tra Chiesa e la Fiorentina: Si tratta su rinnovo con ingaggio da 4 milioni di euro e clausola rescissoria

28 novembre 2019 09:18

RANIERI: "RINGRAZIO TUTTI MA SOPRATTUTTO LA SOCIETÀ CHE HA CREDUTO IN ME"

27 novembre 2019 21:57

Ufficiale, Luca Ranieri ha rinnovato fino al 2024

27 novembre 2019 20:09

Segnali negativi sul rinnovo di Chiesa, per ora è gelo. Ecco la proposta che gli farà Commisso

20 novembre 2019 10:50

Commisso spera di avere una Fiorentina trascinata da Chiesa nel nuovo stadio. Ieri segnali di disgelo?

26 ottobre 2019 11:09

Sfuma l'obiettivo estivo della Fiorentina. De Paul rinnova con l'Udinese fino al 2024

15 ottobre 2019 19:53

Chiesa resta l'obiettivo numero uno della Juventus. Federico non cambia idea, vuole giocare in un top club

13 ottobre 2019 12:20

Filtra ottimismo sul rinnovo di Chiesa ma la Fiorentina non ha fretta

12 ottobre 2019 10:24

Gazzetta, muro contro muro per il rinnovo di Chiesa. Papà Enrico non vuole trattare

11 ottobre 2019 12:03

Castrovilli: "Felicissimo del rinnovo. Magari in futuro sarò il capitano della Fiorentina"

10 ottobre 2019 19:45

Di Marzio, domani Castrovilli firma il rinnovo fino al 2024. Accordo sulla base di 1 milione + bonus

09 ottobre 2019 20:58

ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo

09 ottobre 2019 20:35

Tuttosport, Castrovilli rinnoverà con i viola fino al 2024. Attesa l'ufficialità durante la sosta nazionali

02 ottobre 2019 12:41

TMW, nei prossimi giorni incontro tra l'agente di Ranieri e la società viola per il rinnovo del contratto

28 settembre 2019 16:16

Entro ottobre Castrovilli rinnoverà fino al 2023. Per lui ingaggio raddoppiato

28 settembre 2019 12:17

In arrivo il rinnovo fino al 2023 più l'adeguamento dell'ingaggio per Castrovilli

16 settembre 2019 10:10

Castrovilli sarà il nuovo Antognoni? Con le sue magie incanta. Per lui è pronto il rinnovo

15 settembre 2019 10:11

Pedullà, Ranieri rinnova con i viola fino al 2024. Tra poco andrà in scena il summit con il suo agente

31 agosto 2019 12:34

Martorelli: "I viola vogliono tenere Ranieri. Montella crede in lui. Il rinnovo si fa al 90%"

14 agosto 2019 17:51

Presto il giovane Ranieri firmerà il rinnovo con scadenza nel 2023

13 agosto 2019 19:19

Jordan Veretout, la Fiorentina sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021…

20 febbraio 2019 21:48

Satin, agente di Pioli, avvistato a pranzo con Corvino. Rinnovo più vicino?

04 ottobre 2018 14:43

"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile...

29 novembre 2017 10:53

Corriere dello Sport, prima Chiesa e adesso Astori, è tempo di rinnovi in casa Viola

19 novembre 2017 12:42

Lady Antognoni esulta per il rinnovo di Chiesa: "Un ragazzo d'oro, spero possa essere una grande bandiera"

18 novembre 2017 12:44

La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis

14 ottobre 2017 11:16

Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...

27 settembre 2017 11:34

Ufficiale: Il ds Carlos Freitas rinnova fino al 2019, comunicato ACF...

07 luglio 2017 18:30

MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 gennaio 2017 21:54

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