Notizie Rinnovo Fiorentina

Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029
15 ottobre 2025 14:24
TMW: “Parisi rinnova con la Fiorentina fino al 2029. Annuncio dell’agenzia in attesa dell'ufficialità”
12 settembre 2025 20:42
Kean ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2029, è arrivato il comunicato ufficiale
30 agosto 2025 12:10
Accomando (SportMediaset): "Domani l'ufficialità del rinnovo di Kean con la Fiorentina"
29 agosto 2025 23:18
TMW: "La Fiorentina vorrebbe alzare la clausola di Kean, ma è un desiderio destinato a rimanere tale"
18 luglio 2025 11:24
Sky Sport: "Il rinnovo di Kean con la Fiorentina potrebbe arrivare prima della scadenza della clausola"
09 luglio 2025 21:16
"Fiorentina, piano anti-clausola, per Kean si lavora al rinnovo con aumento dell'ingaggio"
01 giugno 2025 22:22
TMW afferma: "Accordo vicino tra Fiorentina e Comuzzo per il rinnovo: prolungherà fino al 2030"
03 maggio 2025 14:51
Martinelli sul rinnovo: "De Gea che mi viene a chiedere consigli sui rigoristi è bellissimo. Joe è stato fondamentale"
21 novembre 2024 19:52
Martinelli rinnova con la Fiorentina fino al 2029 e De Gea gli dedica una storia con un cuore
21 novembre 2024 18:52
Kouame in viola sino al 2027, l'ivoriano allunga il contratto ma si riduce lo stipendio
16 ottobre 2024 23:51
Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026
14 agosto 2024 10:41
Sky Sport conferma: "Incontro programmato con agente di Bonaventura. Si capirà se c'è margine per rinnovare"
15 giugno 2024 16:32
Thiago Motta non rinnova? A Bologna non sanno più come fare. Tifosi aprono raccolta firme per convincerlo
22 febbraio 2024 18:57
Il Tirreno, Castrovilli vuole segnare ma si punta anche al rinnovo di contratto
27 febbraio 2023 11:01
Sottil ha rinnovato con la Fiorentina, l'annuncio ufficiale: "La dimostrazione che la società crede in me"
13 ottobre 2021 17:54
Sport Mediaset, Vlahovic vicino al rinnovo, 4 milioni all'anno fino al 2026, clausola 80 milioni
13 settembre 2021 13:51
Terracciano ringrazia dopo il rinnovo: "Orgoglioso ed emozionato. Darò tutto me stesso per questi colori"
14 gennaio 2021 16:01
Ufficiale, Terracciano prolunga il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023
14 gennaio 2021 15:02
CorSport, Vlahovic sarà il bomber della Fiorentina: pronto (finalmente) il rinnovo del centravanti
24 dicembre 2020 12:57
CorSport, Pezzella è il leader della Fiorentina. Arriverà il suo rinnovo? Il tempo stringe
25 novembre 2020 09:13
CorSport, Pezzella, il suo futuro ora è in bilico ma la Fiorentina gli offrirà il rinnovo
12 ottobre 2020 09:07
CorSport, Pezzella resta alla Fiorentina, pronto un rinnovo fino al 2024
29 settembre 2020 11:19
Repubblica, Chiesa, il futuro in 10 giorni: Juventus oppure rinnovo con la Fiorentina. La situazione
25 settembre 2020 10:10
Corriere Fiorentino, capitan Pezzella resterà alla Fiorentina: a breve arriverà il suo rinnovo
22 settembre 2020 09:39
Repubblica, Biraghi migliore in campo alla prima. Attesa domani la firma per il rinnovo fino al 2024
21 settembre 2020 09:15
Accordo tra Vlahovic e la Fiorentina, rinnovo fino al 2025. Settimana prossima l'annuncio. I dettagli
17 settembre 2020 21:45
Indiscrezione LV: Terracciano-Fiorentina, dopo il mercato la fumata bianca sul rinnovo. I dettagli
14 settembre 2020 17:14
Milenkovic, si lavora al suo rinnovo. Le parti sembrano vicine ma l'accordo potrebbe arrivare...
11 agosto 2020 11:09
CorSport, super Terracciano, pronto il rinnovo di contratto fino al 2023, a fine stagione l'incontro
24 luglio 2020 13:44
Juric sceglie il Verona, niente Fiorentina. Rimarrà il tecnico dell'Hellas anche la prossima stagione. I dettagli
22 luglio 2020 19:07
Di Marzio, Juric deciderà oggi il suo futuro: il Verona è fiducioso e spera nel rinnovo del tecnico
22 luglio 2020 09:15
Juric, rinnovo scattato automaticamente con la salvezza, chi lo vorrà dovrà pagare l'Hellas Verona
20 luglio 2020 19:56
Sportmediaset, Vlahovic, si cerca l'intesa sul rinnovo. A breve l'agente sarà in Italia
18 luglio 2020 11:37
Gazzetta, Chiesa, nessuno offre 70 milioni. "No" al rinnovo: cessione o scadenza nel 2022
15 luglio 2020 08:27
CorSport, Pezzella-Fiorentina, si discuterà del rinnovo a fine stagione. Per il Napoli è la prima scelta
26 giugno 2020 10:54
Ufficiale, Bonetti rinnova con la Fiorentina Women's, vestirà viola fino al 2022
24 giugno 2020 11:24
Giù le mani da Vlahovic: Commisso al suo ritorno a Firenze annuncerà il rinnovo
30 aprile 2020 11:45
Gazzetta, Chiesa, rinnovo o addio: la Fiorentina offrirà ingaggio da 4,5 milioni
27 aprile 2020 09:13
Nazione, Chiesa-Fiorentina va trovata l’intesa sul rinnovo: rischio danno economico importante
14 aprile 2020 09:40
Corriere Fiorentino, Vlahovic manca solo la firma per il rinnovo: è lui il “9”
07 aprile 2020 09:58
Chiesa è sempre più convinto di restare alla Fiorentina: riflessioni in corso ma il rinnovo è più vicino
30 marzo 2020 11:27
Chiesa, il rinnovo non è mai stato così vicino. Può promettere di restare un altro anno
27 marzo 2020 10:24
Chiesa, rinnovo vicino: stipendio "alla Ribery" fino al 2023, fascia da capitano e clausola. I dettagli
13 marzo 2020 12:45
A metà marzo incontro Chiesa-Commisso. La proposta viola? Oltre 4 milioni a stagione
29 febbraio 2020 11:38
Prove di rinnovo tra i viola e Vlahovic: 1 milione più bonus fino al 2025
26 febbraio 2020 11:14
Rinnovo Chiesa, incontro a metà marzo. Più di 4 milioni a stagione, scadenza nel 2024
26 febbraio 2020 11:04
Rinnovo Vlahovic, dopo Pasqua l’incontro. Prolungamento fino al 2025 più ritocco d’ingaggio
26 febbraio 2020 10:10
Gazzetta, Chiesa rinnoverebbe anche subito ma Commisso aspetta l’aria primaverile
02 febbraio 2020 10:28
Tregua firmata tra Chiesa e la Fiorentina: Si tratta su rinnovo con ingaggio da 4 milioni di euro e clausola rescissoria
28 novembre 2019 09:18
RANIERI: "RINGRAZIO TUTTI MA SOPRATTUTTO LA SOCIETÀ CHE HA CREDUTO IN ME"
27 novembre 2019 21:57
Ufficiale, Luca Ranieri ha rinnovato fino al 2024
27 novembre 2019 20:09
Segnali negativi sul rinnovo di Chiesa, per ora è gelo. Ecco la proposta che gli farà Commisso
20 novembre 2019 10:50
Commisso spera di avere una Fiorentina trascinata da Chiesa nel nuovo stadio. Ieri segnali di disgelo?
26 ottobre 2019 11:09
Sfuma l'obiettivo estivo della Fiorentina. De Paul rinnova con l'Udinese fino al 2024
15 ottobre 2019 19:53
Chiesa resta l'obiettivo numero uno della Juventus. Federico non cambia idea, vuole giocare in un top club
13 ottobre 2019 12:20
Filtra ottimismo sul rinnovo di Chiesa ma la Fiorentina non ha fretta
12 ottobre 2019 10:24
Gazzetta, muro contro muro per il rinnovo di Chiesa. Papà Enrico non vuole trattare
11 ottobre 2019 12:03
Castrovilli: "Felicissimo del rinnovo. Magari in futuro sarò il capitano della Fiorentina"
10 ottobre 2019 19:45
Di Marzio, domani Castrovilli firma il rinnovo fino al 2024. Accordo sulla base di 1 milione + bonus
09 ottobre 2019 20:58
ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo
09 ottobre 2019 20:35
Tuttosport, Castrovilli rinnoverà con i viola fino al 2024. Attesa l'ufficialità durante la sosta nazionali
02 ottobre 2019 12:41
TMW, nei prossimi giorni incontro tra l'agente di Ranieri e la società viola per il rinnovo del contratto
28 settembre 2019 16:16
Entro ottobre Castrovilli rinnoverà fino al 2023. Per lui ingaggio raddoppiato
28 settembre 2019 12:17
In arrivo il rinnovo fino al 2023 più l'adeguamento dell'ingaggio per Castrovilli
16 settembre 2019 10:10
Castrovilli sarà il nuovo Antognoni? Con le sue magie incanta. Per lui è pronto il rinnovo
15 settembre 2019 10:11
Pedullà, Ranieri rinnova con i viola fino al 2024. Tra poco andrà in scena il summit con il suo agente
31 agosto 2019 12:34
Martorelli: "I viola vogliono tenere Ranieri. Montella crede in lui. Il rinnovo si fa al 90%"
14 agosto 2019 17:51
Presto il giovane Ranieri firmerà il rinnovo con scadenza nel 2023
13 agosto 2019 19:19
Jordan Veretout, la Fiorentina sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021…
20 febbraio 2019 21:48
Satin, agente di Pioli, avvistato a pranzo con Corvino. Rinnovo più vicino?
04 ottobre 2018 14:43
"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile...
29 novembre 2017 10:53
Corriere dello Sport, prima Chiesa e adesso Astori, è tempo di rinnovi in casa Viola
19 novembre 2017 12:42
Lady Antognoni esulta per il rinnovo di Chiesa: "Un ragazzo d'oro, spero possa essere una grande bandiera"
18 novembre 2017 12:44
La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis
14 ottobre 2017 11:16
Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...
27 settembre 2017 11:34
Ufficiale: Il ds Carlos Freitas rinnova fino al 2019, comunicato ACF...
07 luglio 2017 18:30
MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
21 gennaio 2017 21:54
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