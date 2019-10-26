Commisso spera di avere una Fiorentina trascinata da Chiesa nel nuovo stadio. Ieri segnali di disgelo?

Come riporta oggi nelle sue pagine Tuttosport, tra le molteplici speranze di Commisso c'è anche quella di inaugurare il nuovo stadio con una Fiorentina trascinata da Chiesa. Si è sempre in attesa dell...

Come riporta oggi nelle sue pagine Tuttosport, tra le molteplici speranze di Commisso c'è anche quella di inaugurare il nuovo stadio con una Fiorentina trascinata da Chiesa. Si è sempre in attesa dell'incontro per il rinnovo con prolungamento fino al 2024 del talento viola. Ieri ha fatto gli auguri al n° 25 viola il quale in serata ha pubblicato sui suoi social una foto nella quale indossa una maglia viola e questo non accadeva da mesi, possibili segnali di disgelo?