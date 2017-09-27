Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...

Come rivela l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la dirigenza Viola sta già pianificando alcuni rinnovi importanti, fra cui anche quello di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina andrà i...

Come rivela l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la dirigenza Viola sta già pianificando alcuni rinnovi importanti, fra cui anche quello di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina andrà in scadenza nel giugno 2019 ma, seppure non ci sia troppa fretta, Corvino sarebbe già pronto a proporre il prolungamento fino al 2021 al centrale difensivo lombardo. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di farsi portare via uno dei tasselli fondamentali della rosa, ed intende cautelarsi al più presto con la firma sul rinnovo. Davide Astori sembra dunque destinato a non fare la fine degli ultimi capitani Viola, ricordiamo Pasqual e Gonzalo Rodriguez, tagliati fuori dal progetto e per questo ceduti...