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Kouame in viola sino al 2027, l'ivoriano allunga il contratto ma si riduce lo stipendio

L'ivoriano firmerà l'allungamento di contratto ma con adeguamento al ribasso. Nei prossimi giorni l'ufficialità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2024 23:51
Kouame in viola sino al 2027, l'ivoriano allunga il contratto ma si riduce lo stipendio -
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Nelle prossime ore sarà ufficiale, come già annunciato qualche settimana fa il rinnovo di Cristian Kouame con la Fiorentina.

Si tratta di un grande gesto da parte del jolly d'attacco ivoriano classe 1997 perché in questo momento guadagna 2,2 milioni netti a stagione e senza rinnovo avrebbe continuato a percepirli fino a giugno. In seguito avrebbe poi potuto scegliere l'offerta migliore per lui.

Con questo rinnovo allunga di conseguenza il suo matrimonio con i colori viola sino al 2027 ma riducendosi l'ingaggio.

Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili

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