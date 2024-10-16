Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili

Un'iniziativa quella del difensore viola celebrata sui propri social dalla squadra argentina e rilanciata dai media sudamericani

Il centrale argentino della Fiorentina Matias Moreno, acquistato dal Belgrano nell'ultima sessione di mercato, non ha dimenticato le sue origini ed in particolare la squadra che lo ha lanciato. E' lo stesso Belgrano tramite i propri canali social infatti a rilanciare la notizia della donazione da parte del giovane difensore di 200 milioni di pesos argentini (circa 200.000 euro) per lo sviluppo delle strutture giovanili del club.

"Belgrano comunica che, per sua decisione, Matías Moreno ha donato al Club una somma significativa di oltre 200 milioni di pesos per le sue divisioni giovanili. Questo gesto gigantesco nei confronti dell’istituzione che lo ha formato ci riempie di orgoglio, e riafferma il senso di appartenenza che hanno i nostri calciatori formati nel covo dei pirati. Perché Villa Esquiú è la terra dove i sogni diventano realtà. Il luogo dove, oltre ad enormi talenti, formiamo grandi persone. Grazie mille, Mati! #Belgrano sarà sempre la tua casa!"

Michele Serena: “Adli, Bove e Cataldi centrocampo top, manca il sostituto di Kean”

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