Michele Serena: "Adli, Bove e Cataldi centrocampo top, manca il sostituto di Kean"

Secondo l'ex viola la chiave di volta è l'equilibrio trovato a centrocampo con la giusta dose di tecnica, corsa e aggressività

L'ex calciatore della Fiorentina Michele Serena è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana dicendo la sua in vista della gara dei viola domenica prossima a Lecce:

"I tour de force ce l’hanno in tanti, bisogna sapere come gestirli. La rosa a disposizione di Palladino è comunque piuttosto completa per affrontare il doppio impegno. La squadra in crescita e il bicchiere decisamente pieno. L’unico problema mi pare possa essere l'eventuale sostituto di Kean. Domenica gara difficile ma una vittoria porterebbe la Fiorentina a ridosso delle prime”.

“In questo momento nel mezzo la Fiorentina ha trovato la quadra giusta. Adli, Bove e Cataldi sono un trio ben assortito: comprendono qualità, tecnica e aggressività al punto giusto. Palladino credo continuerà con questo schieramento, non a caso contro il Milan la squadra ha disputato una grande gara”.

Scandalo in Francia, Ben Yedder accusato di stupro confessa: “Ero ubriaco, mi scuso con la ragazza”

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