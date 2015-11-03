Notizie Belgrano Fiorentina

Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili
16 ottobre 2024 23:27
Dall'Argentina, Moreno sarà a Firenze giovedì per visite mediche e firma con la Fiorentina
27 agosto 2024 18:16
Pedullà: "Moreno vicino alla Fiorentina per 5 milioni più bonus o percentuale futura rivendita"
27 agosto 2024 00:31
Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"
27 agosto 2024 00:03
Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"
26 agosto 2024 23:10
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