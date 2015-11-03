Labaro Viola

Notizie Belgrano Fiorentina

Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili

16 ottobre 2024 23:27

Dall'Argentina, Moreno sarà a Firenze giovedì per visite mediche e firma con la Fiorentina

27 agosto 2024 18:16

Pedullà: "Moreno vicino alla Fiorentina per 5 milioni più bonus o percentuale futura rivendita"

27 agosto 2024 00:31

Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"

27 agosto 2024 00:03

Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"

26 agosto 2024 23:10

Archivio

Esplora l'archivio di Belgrano

Sett. 42 Sett. 35