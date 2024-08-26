Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"
Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà la Fiorentina sarebbe fortemente interessata al centrale argentino
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 23:10
Secondo quanto riportato in esclusiva da Pedullà la Fiorentina è piombata a sorpresa sul giovane centrale argentino del Belgrano
Lo riporta alfredopedulla.com
TMW: Adli vicino alla Fiorentina, contatti continui con il Milan, chiesti 15 milioni
https://www.labaroviola.com/tmw-adli-vicino-alla-fiorentina-contatti-continui-con-il-milan-chiesti-15-milioni/265671/