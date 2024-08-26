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Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"

Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà la Fiorentina sarebbe fortemente interessata al centrale argentino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 23:10
Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno" -
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Secondo quanto riportato in esclusiva da Pedullà la Fiorentina è piombata a sorpresa sul giovane centrale argentino del Belgrano

Lo riporta alfredopedulla.com

TMW: Adli vicino alla Fiorentina, contatti continui con il Milan, chiesti 15 milioni

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