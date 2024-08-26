TMW: Adli vicino alla Fiorentina, contatti continui con il Milan, chiesti 15 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb viola e rossoneri sarebbero prossimi all'accordo per il centrocampista francese

Si raccolgono conferme in merito alla notizia che vorrebbe anche la Fiorentina sulle tracce di Yacine Adli (24 anni), centrocampista franco-algerino in uscita dalla rosa del Milan, nella quale è considerato in esubero. Questa la situazione attuale, secondo quanto appreso da TMW: la trattativa tra viola e rossoneri è in fase avanzata, possibile che si proceda sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. In corso dei continui contatti tra le parti, il Diavolo chiede circa 15 milioni di euro nel complesso dell'affare, ma la proposta formulata dalla Fiorentina è a ora più bassa.

La trattativa ha viaggiato sottotraccia e ha preso ulteriore spunto dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. La società viola ha assoluta necessità di puntellare il reparto centrale e Adli (24 presenze nell’ultimo campionato, 1 gol e un assist) viene ritenuto funzionale come interprete nelle due fasi.

Il Milan vorrebbe cedere Adli per una cifra che si avvicina ai 15 milioni, ma c’è anche la possibilità che venga composta la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Adli, ex PSG e Bordeaux, è considerato un jolly di centrocampo, dove ha ricoperto i ruoli di trequartista, mediano e mezz’ala. Nelle prossime ore arriveranno importanti aggiornamenti.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

La Fiorentina stanca di aspettare il via libera di Kostic che non arriva, adesso può cambiare obiettivo

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-stanca-di-aspettare-il-via-libera-di-kostic-che-non-arriva-adesso-puo-cambiare-obiettivo/265664/