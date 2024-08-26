La Fiorentina stanca di aspettare il via libera di Kostic che non arriva, adesso può cambiare obiettivo

La Fiorentina molla Kostic dopo aver aspettato 2 giorni invano una risposta che non è arrivata. Adesso altri colpi

Doveva arrivare ieri sera la risposta di Kostic alla Fiorentina dopo l'accordo tra le due società ma cosi non è stato e adesso la società viola è stufa di aspettare ancora e può cambiare obiettivo dopo la richiesta di Raffaele Palladino di prendere un esterno di centrocampo. Juventus e Fiorentina avevano trovato l'accordo sabato per il trasferimento per circa 6 milioni di euro ma non è mai arrivato il via libera di Kostic che evidentemente non è convinto della destinazione e dunque la società viola guarda altrove.

VIVA LA TRATTATIVA TRA MILAN E FIORENTINA PER ADLI

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