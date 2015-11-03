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Notizie Kostic Fiorentina

Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”

23 novembre 2025 09:49

Nazione: "Torna di moda Kostic come vice Dodò. Il serbo è fuori dal progetto Juventus"

26 giugno 2025 10:43

Sportitalia: "Sondaggio della Fiorentina per Kostic; interessa anche al Bologna e all'Atalanta"

23 giugno 2025 23:09

Gosens leader: 5 gol e 7 assist, nel 3-5-2 può scatenarsi. Ad agosto la Fiorentina stava per prendere Kostic

18 marzo 2025 12:51

Accostato alla Fiorentina, Kostic raggiunge Amrabat: ufficiale il suo arrivo al Fenerbahce

09 settembre 2024 19:29

Dopo il tiremmolla con la Fiorentina, Kostic opta per la Turchia. Romano: "Andrà al Fenerbahce"

08 settembre 2024 16:15

Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"

31 agosto 2024 17:29

Corriere dello Sport: “La Fiorentina dice no a Kostic. Palladino verso un cambio di modulo?”

27 agosto 2024 08:23

La Fiorentina stanca di aspettare il via libera di Kostic che non arriva, adesso può cambiare obiettivo

26 agosto 2024 20:08

Pedullà annuncia: "Confermato l'accordo tra Fiorentina e Juve per Kostic. Presto anche il suo via libera"

26 agosto 2024 19:57

Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore

26 agosto 2024 14:52

Da Torino: "Tra oggi e domani Kostic alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni"

26 agosto 2024 13:13

Ferrara: "L'idea che possa arrivare Kostic a 7 milioni mi sembra una battuta, la Fiorentina è il nulla adesso"

26 agosto 2024 12:23

Tuttosport: "Kostic alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo per 7 milioni"

26 agosto 2024 11:53

Nazione: "Kostic più vicino alla Fiorentina, offerta alzata oltre i 9 milioni. Resta il nodo contratto"

26 agosto 2024 09:21

Kostic farà sapere stasera alla Fiorentina se accetta o meno. La sua posizione si è ammorbidita

25 agosto 2024 17:13

La Fiorentina insiste per Kostic, obiettivo convincere il calciatore che ha preso qualche giorno per decidere

25 agosto 2024 11:34

Corriere dello Sport: “Kostic ha detto sì alla Fiorentina, l’intenzione è di chiudere in prestito con obbligo a 8 milioni”

25 agosto 2024 09:24

Pedullà annuncia: "Accordo Fiorentina Juventus per Kostic per 6 milioni, si aspetta via libera giocatore"

25 agosto 2024 00:12

Nazione: "Kostic vicino alla Fiorentina, trattativa apertissima. La Juve vuole 8 milioni"

24 agosto 2024 08:02

Tuttosport: "Kostic pronto a firmare un triennale con la Fiorentina. Si può chiudere a 7 milioni"

24 agosto 2024 07:58

Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?

23 agosto 2024 13:10

Tuttosport: "Kostic vuole la Fiorentina. Si può chiudere col prestito con riscatto che diventa obbligo"

23 agosto 2024 12:27

Tuttosport: “Kostic? La Juve chiede 6 milioni alla Fiorentina. Arthur? Ostacolo ingaggio da 6 milioni”

23 agosto 2024 08:27

Pedullà rivela: "La Fiorentina si è informata su costi e sostenibilità per Kostic della Juventus"

23 agosto 2024 00:17

TMW: "Kostic potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa per Nico, oggi giornata decisiva"

21 agosto 2024 13:07

Bucciantini: "Kostic giocatore in fase calante e significherebbe aver fatto fuori Parisi"

20 agosto 2024 22:46

La Juventus insiste per Nico Gonzalez, i bianconeri spingono Arthur e Kostic verso Firenze

20 agosto 2024 22:04

Di Marzio: "Juve, si conta di chiudere Nico in 48h. Con la Fiorentina si discute anche di Arthur e Kostic"

20 agosto 2024 17:07

Gazzetta: “McKennie o Kostic alla Fiorentina ma non per Nico Gonzalez. Trattative slegate”

12 agosto 2024 08:40

Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"

01 agosto 2024 23:42

Kostic e Jovic, il migliore amico dell'ultimo colpo della Juventus è il centravanti della Fiorentina

10 agosto 2022 14:11

Tuttosport, Kostic cambia agente, servono 10 milioni. Inter in pole ma c’è anche la Fiorentina 

20 novembre 2021 09:36

Schira svela: "Kostic cambia agente, vuole la Serie A: Fiorentina interessata a lui"

19 novembre 2021 13:07

Kostic alla Lazio saltato perchè il club laziale ha dimenticato la K nella mail, indirizzo sbagliato

01 settembre 2021 18:55

Gazzetta, torna di moda il nome di Kostic dell'Amburgo in alternativa a Pjaca.

01 agosto 2018 08:24

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