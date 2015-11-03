Notizie Kostic Fiorentina

Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”
23 novembre 2025 09:49
Nazione: "Torna di moda Kostic come vice Dodò. Il serbo è fuori dal progetto Juventus"
26 giugno 2025 10:43
Sportitalia: "Sondaggio della Fiorentina per Kostic; interessa anche al Bologna e all'Atalanta"
23 giugno 2025 23:09
Gosens leader: 5 gol e 7 assist, nel 3-5-2 può scatenarsi. Ad agosto la Fiorentina stava per prendere Kostic
18 marzo 2025 12:51
Accostato alla Fiorentina, Kostic raggiunge Amrabat: ufficiale il suo arrivo al Fenerbahce
09 settembre 2024 19:29
Dopo il tiremmolla con la Fiorentina, Kostic opta per la Turchia. Romano: "Andrà al Fenerbahce"
08 settembre 2024 16:15
Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"
31 agosto 2024 17:29
Corriere dello Sport: “La Fiorentina dice no a Kostic. Palladino verso un cambio di modulo?”
27 agosto 2024 08:23
La Fiorentina stanca di aspettare il via libera di Kostic che non arriva, adesso può cambiare obiettivo
26 agosto 2024 20:08
Pedullà annuncia: "Confermato l'accordo tra Fiorentina e Juve per Kostic. Presto anche il suo via libera"
26 agosto 2024 19:57
Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore
26 agosto 2024 14:52
Da Torino: "Tra oggi e domani Kostic alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni"
26 agosto 2024 13:13
Ferrara: "L'idea che possa arrivare Kostic a 7 milioni mi sembra una battuta, la Fiorentina è il nulla adesso"
26 agosto 2024 12:23
Tuttosport: "Kostic alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo per 7 milioni"
26 agosto 2024 11:53
Nazione: "Kostic più vicino alla Fiorentina, offerta alzata oltre i 9 milioni. Resta il nodo contratto"
26 agosto 2024 09:21
Kostic farà sapere stasera alla Fiorentina se accetta o meno. La sua posizione si è ammorbidita
25 agosto 2024 17:13
La Fiorentina insiste per Kostic, obiettivo convincere il calciatore che ha preso qualche giorno per decidere
25 agosto 2024 11:34
Corriere dello Sport: “Kostic ha detto sì alla Fiorentina, l’intenzione è di chiudere in prestito con obbligo a 8 milioni”
25 agosto 2024 09:24
Pedullà annuncia: "Accordo Fiorentina Juventus per Kostic per 6 milioni, si aspetta via libera giocatore"
25 agosto 2024 00:12
Nazione: "Kostic vicino alla Fiorentina, trattativa apertissima. La Juve vuole 8 milioni"
24 agosto 2024 08:02
Tuttosport: "Kostic pronto a firmare un triennale con la Fiorentina. Si può chiudere a 7 milioni"
24 agosto 2024 07:58
Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?
23 agosto 2024 13:10
Tuttosport: "Kostic vuole la Fiorentina. Si può chiudere col prestito con riscatto che diventa obbligo"
23 agosto 2024 12:27
Tuttosport: “Kostic? La Juve chiede 6 milioni alla Fiorentina. Arthur? Ostacolo ingaggio da 6 milioni”
23 agosto 2024 08:27
Pedullà rivela: "La Fiorentina si è informata su costi e sostenibilità per Kostic della Juventus"
23 agosto 2024 00:17
TMW: "Kostic potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa per Nico, oggi giornata decisiva"
21 agosto 2024 13:07
Bucciantini: "Kostic giocatore in fase calante e significherebbe aver fatto fuori Parisi"
20 agosto 2024 22:46
La Juventus insiste per Nico Gonzalez, i bianconeri spingono Arthur e Kostic verso Firenze
20 agosto 2024 22:04
Di Marzio: "Juve, si conta di chiudere Nico in 48h. Con la Fiorentina si discute anche di Arthur e Kostic"
20 agosto 2024 17:07
Gazzetta: “McKennie o Kostic alla Fiorentina ma non per Nico Gonzalez. Trattative slegate”
12 agosto 2024 08:40
Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"
01 agosto 2024 23:42
Kostic e Jovic, il migliore amico dell'ultimo colpo della Juventus è il centravanti della Fiorentina
10 agosto 2022 14:11
Tuttosport, Kostic cambia agente, servono 10 milioni. Inter in pole ma c’è anche la Fiorentina
20 novembre 2021 09:36
Schira svela: "Kostic cambia agente, vuole la Serie A: Fiorentina interessata a lui"
19 novembre 2021 13:07
Kostic alla Lazio saltato perchè il club laziale ha dimenticato la K nella mail, indirizzo sbagliato
01 settembre 2021 18:55
Gazzetta, torna di moda il nome di Kostic dell'Amburgo in alternativa a Pjaca.
01 agosto 2018 08:24
Archivio