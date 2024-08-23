Tuttosport: "Kostic vuole la Fiorentina. Si può chiudere col prestito con riscatto che diventa obbligo"

Le trattative tra la Fiorentina e la Juventus sono in corso per l'esterno serbo. Kostic ha aperto alla possibilità di andare a giocare a Firenze vista la chiusura in bianconero. L'operazione è portata...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2024 12:27

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