Tuttosport: "Kostic vuole la Fiorentina. Si può chiudere col prestito con riscatto che diventa obbligo"
Le trattative tra la Fiorentina e la Juventus sono in corso per l'esterno serbo. Kostic ha aperto alla possibilità di andare a giocare a Firenze vista la chiusura in bianconero. L'operazione è portata...
Le trattative tra la Fiorentina e la Juventus sono in corso per l'esterno serbo. Kostic ha aperto alla possibilità di andare a giocare a Firenze vista la chiusura in bianconero. L'operazione è portata avanti con le condizioni di un prestito con opzione d'acquisto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Palladino nel post gara di Conference League ha detto chiaramente di voler alcuni innesti per completare l'organico soprattutto tra difesa e centrocampo. Ecco dunque un assist per provare a cogliere l'occasione di portare un profilo d'esperienza, soprattutto per le coppe europee, e di farlo in questi ultimi giorni di mercato. I bianconeri fissano il prezzo del serbo a 6-7 milioni e lo stesso giocatore chiede almeno un contratto fino al 2027. Lo scrive Tuttosport
https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-la-fiorentina-si-e-informata-per-costi-e-sostenibilita-per-kostic-della-juventus/265123/