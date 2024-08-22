Pedullà rivela: "La Fiorentina si è informata su costi e sostenibilità per Kostic della Juventus"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha rivelato che la Fiorentina si è informata con la Juventus per capire costi e sostenibilità di un eventua...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2024 00:17

Condividi