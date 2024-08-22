Pedullà rivela: "La Fiorentina si è informata su costi e sostenibilità per Kostic della Juventus"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha rivelato che la Fiorentina si è informata con la Juventus per capire costi e sostenibilità di un eventua...
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha rivelato che la Fiorentina si è informata con la Juventus per capire costi e sostenibilità di un eventuale affare Filip Kostic. L'ex Francoforte infatti è stato più volte proposto alla Fiorentina nella trattativa tra il club gigliato e la Juventus per Nico Gonzalez. Adesso la Fiorentina potrebbe affondare il colpo su Kostic visto anche la richiesta di un quinto di centrocampo da parte di Raffaele Palladino. Vedremo dunque se in caso la Fiorentina dovesse entrare nel vivo della vicenda l'esterno Serbo entrerà nell'affare Nico o se saranno due operazioni slegate.
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