La Fiorentina la ribalta poi all'89' si fa riprendere dal gol di Golla, finisce 3-3 al Franchi

Brutto l'approccio alla partita della Fiorentina. Kean la ribalta ma poi i viola si fanno riprendere

Al 4’ ottimo movimento di Kayode ad aprire la difesa del Puskas, Colpani si inserisce e va al tiro ma non impensierisce Pecsi, il portiere avversario. Al 7’ cross pericoloso nell’area della Fiorentina di Nagy. Poco dopo Kayode in area di rigore travolge Nagy, dal dischetto batte De Gea che per un soffio non arriva, 1-0 per il Puskas. Al 12’ pasticcia ancora una volta Kayode che sbaglia, Soisalo con un diagonale trafigge De Gea e sigla il 2-0. Al 22’ Parisi appoggia per Sottil che dal limite dell’area prova il tiro a giro sul secondo palo. Al 25’ si salva la Fiorentina, Soisalo sbaglia e non trova la porta. Al 29’ buon cross di Sottil per Colpani che viene anticipato. Sul corner si gira in un lampo Beltran che per poco non trova la porta. Al 31’ Sottil tenta ancora dalla distanza, palla deviata in calcio d’angolo. Al 42’ gran botta dalla distanza di Bianco che si stampa sull’incrocio dei pali, poco dopo Colpani prova il tiro sul secondo palo, palla deviata in angolo. Al 48' Parisi dentro per Sottil che fa un gran gol, 11° gol in maglia viola per il numero 7.

Nel secondo tempo al 45' doppio cambio, Dodò e Kean in, Kayode e Kean out. Al 48’ prima chance per la Fiorentina, su un rimpallo si avventa Quarta che calcia ma non trova la porta. Al 52’ ottimo inserimento di Quarta che imbuca per Kean, Pecsi salva spedendo il pallone in angolo. Al 53’ dopo il corner, ci prova Dodò dalla distanza. Al 54’ Quarta perde il pallone e Komaromi va al tiro, palla alta. Al 56’ fuori Colpani, al suo posto Ikoné. Al 60’ azione personale di Ikoné sulla destra che al momento del tiro viene murato da Stronati. Al 62’ Dodo per Quarta che mette dentro per Kean, palla deviata in corner. Al 66’ grande chances sui piedi di Ikoné che si divora il gol del 2-2. Esce Bianco per far spazio ad Amrabat. Al 67’ corner battuto dentro da Mandragora, Quarta trova il gol del pareggio. Al 70’ ottima occasione per i viola, Ikoné dentro per Kean ma palla troppo lunga. Al 75’ Ikoné recupera palla e la passa a Kean che segna il gol del 3-2 calciando sul secondo palo. Prima rete in maglia viola per l’ex Juve. Al 77’ fuori Sottil, dentro Ikoné. All’80’ super parata di De Gea, che salva la Fiorentina. All'89' Golla si libera e firma il 3-3.