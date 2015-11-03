Notizie Puskas Fiorentina

Moviola Corriere dello Sport: "Nobre disastroso, l'errore grave è l'espulsione di Comuzzo, inesistente"
30 agosto 2024 09:30
De Gea super, la Fiorentina vince ai rigori e passa il turno! Viola che finisce in 9 uomini
29 agosto 2024 23:51
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SANTO SUBITO, RANIERI DISASTROSO, MALISSIMO PONGRACIC
29 agosto 2024 23:47
FORMAZIONE FIORENTINA: IKONÈ TITOLARE, COLPANI IN PANCHINA. FUORI PARISI, GIOCA BIRAGHI
29 agosto 2024 19:47
Il ritorno del playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas Akademia sarà visibile in chiaro su Tv8
29 agosto 2024 14:15
Szolnoki: "La Fiorentina è nettamente più forte di noi, però daremo il massimo per darle noia"
28 agosto 2024 18:20
(FOTO): Rifinitura al Viola Park, Amrabat si allena in gruppo. Domani la gara decisiva contro la Puskas Akademia
28 agosto 2024 10:37
Corriere Fiorentino: “Troppi orrori, squadra distratta. E adesso cosa penserà Palladino?”
23 agosto 2024 08:25
PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ DANNO LA SVEGLIA. DISASTRO KAYODE, BELTRAN FANTASMA
22 agosto 2024 21:58
La Fiorentina la ribalta poi all'89' si fa riprendere dal gol di Golla, finisce 3-3 al Franchi
22 agosto 2024 21:57
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, PARISI TERZINO, A CENTROCAMPO BIANCO
22 agosto 2024 18:52
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