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FORMAZIONE FIORENTINA: IKONÈ TITOLARE, COLPANI IN PANCHINA. FUORI PARISI, GIOCA BIRAGHI

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara di ritorno contro il Puskas, si gioca alle ore 21. Gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 19:47
FORMAZIONE FIORENTINA: IKONÈ TITOLARE, COLPANI IN PANCHINA. FUORI PARISI, GIOCA BIRAGHI - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo per il ritorno dei play off di Conference League contro il Puskas, si gioca in Ungheria. All'andata il risultato è stato di 3-3, quindi la squadra viola deve vincere per passare il turno. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino:

De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Dodò, Amrabat, Richardson, Biraghi, Ikonè, Sottil, Kean

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