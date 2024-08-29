FORMAZIONE FIORENTINA: IKONÈ TITOLARE, COLPANI IN PANCHINA. FUORI PARISI, GIOCA BIRAGHI
La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara di ritorno contro il Puskas, si gioca alle ore 21. Gli undici viola
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 19:47
La Fiorentina scende in campo per il ritorno dei play off di Conference League contro il Puskas, si gioca in Ungheria. All'andata il risultato è stato di 3-3, quindi la squadra viola deve vincere per passare il turno. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino:
De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Dodò, Amrabat, Richardson, Biraghi, Ikonè, Sottil, Kean
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