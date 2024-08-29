Pedullà: "La Fiorentina può offrire prestito con obbligo per Folorunsho. Precedenza all'accordo fra i club"
Alfredo Pedullà aggiunge dei dettagli sugli ultimi sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. I Viola potrebbero offrire al Napoli un prestito con obbligo, soprattutto in caso di qualificazione alla Co...
Alfredo Pedullà aggiunge dei dettagli sugli ultimi sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. I Viola potrebbero offrire al Napoli un prestito con obbligo, soprattutto in caso di qualificazione alla Conference League stasera, ed a quel punto la Lazio dovrebbe lavorare per pareggiare la proposta della Fiorentina. Il calciatore preferisce i biancocelesti ma dà la precedenza al club che trova per primo l'accordo con il Napoli per farlo partire.
LA FIORENTINA SI MUOVE PER FOLORUNSHO DEL NAPOLI: LE ULTIME
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