Pedullà: "Sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. Lui preferisce la Lazio, chi paga lo prende"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Michael Folorunsho che è in uscita dal Napoli. Il centrocampista italiano, per motivi personali, aspetta la Lazio ma l...

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Michael Folorunsho che è in uscita dal Napoli. Il centrocampista italiano, per motivi personali, aspetta la Lazio ma la Fiorentina ha effettuato nuovi sondaggi dopo aver mostrato interesse già nelle scorse settimane. Pedullà fa riferimento al fatto che, nonostante la preferenza, chi fa la proposta giusta al Napoli prenderà Folorunsho a poche ore dal termine del calciomercato.

NIENTE DA FARE PER MANGALA: IL CENTROCAMPISTA DEL LIONE VA IN INGHILTERRA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-mangala-voleva-la-fiorentina-ma-va-alleverton-lione-mantiene-limpegno-con-gli-inglesi/266137/