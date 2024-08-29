Labaro Viola

Pedullà: "Sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. Lui preferisce la Lazio, chi paga lo prende"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Michael Folorunsho che è in uscita dal Napoli. Il centrocampista italiano, per motivi personali, aspetta la Lazio ma l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 18:34
Pedullà: "Sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. Lui preferisce la Lazio, chi paga lo prende" -
News
Fiorentina
Napoli
Lazio
Alfredo Pedulla
Folorunsho
Condividi

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Michael Folorunsho che è in uscita dal Napoli. Il centrocampista italiano, per motivi personali, aspetta la Lazio ma la Fiorentina ha effettuato nuovi sondaggi dopo aver mostrato interesse già nelle scorse settimane. Pedullà fa riferimento al fatto che, nonostante la preferenza, chi fa la proposta giusta al Napoli prenderà Folorunsho a poche ore dal termine del calciomercato. 

NIENTE DA FARE PER MANGALA: IL CENTROCAMPISTA DEL LIONE VA IN INGHILTERRA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-mangala-voleva-la-fiorentina-ma-va-alleverton-lione-mantiene-limpegno-con-gli-inglesi/266137/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok