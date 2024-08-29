Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"

Sfuma Mangala alla Fiorentina. Nonostante la volontà del giocatore, il presidente del Lione mantiene l'impegno preso con l'Everton

Niente da fare per la Fiorentina, nel futuro di Mangala ci sarà infatti l'Everton. Nonostante la volontà del calciatore di trasferirsi a Firenze, il presidente del Lione non ha cambiato idea e ha mantenuto l'impegno preso in precedenza con l'Everton. Lo scrive Gianluca Di Marzio

IL NUOVO DIFENSORE DELLA FIORENTINA E' ARRIVATO AL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/moreno-e-arrivato-al-viola-park-visite-mediche-gia-fatte-a-roma-a-breve-la-firma/266134/