Moreno è arrivato al Viola Park. Visite mediche già fatte a Roma, a breve la firma
Matias Moreno è sbarcato a Firenze ed ha appena raggiunto il Viola Park per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Il difensore, ormai ex Belgrano, è partito ieri sera proprio dall'...
Matias Moreno è sbarcato a Firenze ed ha appena raggiunto il Viola Park per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Il difensore, ormai ex Belgrano, è partito ieri sera proprio dall'Argentina ed al suo arrivo a Roma questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito per poi dirigersi direttamente nel quartier generale Viola. Ora manca solo la firma sul contratto e la successiva ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina.
SI COMPLICA L'AFFARE MANGALA. LE ULTIME SULLA TRATTATIVA
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