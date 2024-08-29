Moreno è arrivato al Viola Park. Visite mediche già fatte a Roma, a breve la firma

Matias Moreno è sbarcato a Firenze ed ha appena raggiunto il Viola Park per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Il difensore, ormai ex Belgrano, è partito ieri sera proprio dall'...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2024 17:58

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