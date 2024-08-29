Di Marzio: "Per Mangala il presidente del Lione vuole rispettare accordo con l'Everton. Fiorentina complicata"

Mangala spinge per trasferirsi alla Fiorentina, ma la volontà del calciatore potrebbe non bastare. Il presidente del Lione infatti è intenzionato a rispettare l'impegno preso con l'Everton. Ecco perch...

Mangala spinge per trasferirsi alla Fiorentina, ma la volontà del calciatore potrebbe non bastare. Il presidente del Lione infatti è intenzionato a rispettare l'impegno preso con l'Everton. Ecco perché per la Fiorentina la pista resta complicata. Questo quanto scrive Gianluca Di Marzio per quanto riguarda la trattativa tra Fiorentina e Lione per Mangala, con il club viola che si era inserito nella trattativa tra i francesi e l'Everton, che aspettano oggi il centrocampista per le visite mediche.

L'ALLENATORE DELL'EVERTON ASPETTA MANGALA

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