Dyche (all. Everton) si sbilancia: "Mangala? Lo stiamo prendendo. Dobbiamo lavorare sui dettagli"

Il tecnico dell'Everton, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità di chiudere per Orel Mangala, accostato anche alla Fiorentina

Il tecnico dell'Everton, Sean Dyche, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione della partita contro il Bournemouth. Il tecnico inglese ha parlato anche della possibilità di chiudere la trattativa per Orel Mangala, centrocampista del Lione accostato anche alla Fiorentina. Le sue parole:

"Mangala? Non penso che le mie parole porteranno sfortuna, non sono superstizioso. Il giocatore si sta avvicinando a noi, ma c'è ancora molto da fare con i dettagli, come accade con qualsiasi accordo. Ma c'è una possibilità di lavorare sui dettagli e prenderlo. Quanto sarebbe importante aggiungerlo al nostro centrocampo? Penso che sia importante aggiungere giocatori che hanno esperienza, e Mangala ne ha più dell'altro acquisto, avendo già giocato in Premier".

Di Marzio: “Mangala vuole la Fiorentina, call tra entourage e Lione. Agenti spingono per l’arrivo a Firenze”

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