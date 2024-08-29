Di Marzio: "Mangala vuole la Fiorentina, call tra entourage e Lione. Agenti spingono per l'arrivo a Firenze"

Il nome nuovo è quello di Orel Mangala, centrocampista del Lione. Il belga era molto vicino all'Everton negli scorsi giorni, ma la trattativa non si è chiusa. Per questo, la viola si è inserita offren...

Il nome nuovo è quello di Orel Mangala, centrocampista del Lione. Il belga era molto vicino all'Everton negli scorsi giorni, ma la trattativa non si è chiusa. Per questo, la viola si è inserita offrendo ai francesi un prestito con diritto di riscatto. L'Everton non molla, ma la volontà del giocatore è chiara: andare alla Fiorentina. Il Lione accetta la formula proposta dalla Fiorentina, ma non ha ancora dato l'ok definitivo al trasferimento. E arrivano dei nuovi aggiornamenti. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore c'è stata una call tra l'entourage di Mangala e Lione, con gli agenti del calciatore che spingono per il suo trasferimento alla Fiorentina. Il calciatore vuole trasferirsi in Serie A.

CECCARINI: “MANGALA VUOLE LA FIORENTINA. ACCORDO CON IL LIONE PER IL PRESTITO CON DIRITTO A 25 MILIONI”

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