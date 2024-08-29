Ceccarini: "Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni"

La Fiorentina mette nel mirino Mangala del Lione. Accordo raggiunto con il club francese, manca solo il via libera

La permanenza di Sofyan Amrabat alla Fiorentina è in bilico. Nelle scorse ore si parlava della trattativa fra i viola e il Fenerbahce, destinazione gradita dal nazionale marocchino; poi si sarebbe aggiunto anche l'Atletico Madrid, che cerca un centrocampista da regalare a Simeone. Intanto la Fiorentina va alla ricerca del sostituto e, nella lista dei desideri, sembrerebbe essersi aggiunto anche Orel Mangala del Lione.

Secondo quanto riporta il giornalista Niccolò Ceccarini, il calciatore belga vuole vestire la maglia viola, con la società gigliata che ha già raggiunto un accordo con il club francese sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Manca solamente il via libera del Lione, quindi, che non ha ancora escluso definitivamente la pista inglese, dato l'interessamento dell'Everton.

Pedullà: “Per Mangala alla Fiorentina serve che il Lione apre al prestito. Su Brekalo Valencia e Maiorca”

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