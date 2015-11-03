Notizie Mangala Fiorentina

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta concreta per Mangala"
29 gennaio 2026 09:23
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Mangala del Lione, il centrocampista è un pallino di Goretti”
28 gennaio 2026 09:45
TMW scrive: "La Fiorentina per sostituire Caviglia valuta il nome di Mangala del Lione”
27 gennaio 2026 11:34
Sportitalia: "Proposto il prestito di Orel Mangala, il centrocampista era stato vicino alla Fiorentina nel 2024"
14 gennaio 2026 21:49
Tessmann e Mangala rifiutarono la Fiorentina per il Lione..i francesi retrocessi per debiti
24 giugno 2025 22:38
Il retroscena su Mangala, Bia: "Stava partendo per Firenze. Le cifre erano per un totale di 25-30 milioni"
19 settembre 2024 17:22
Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"
29 agosto 2024 18:06
Dyche (all. Everton) si sbilancia: "Mangala? Lo stiamo prendendo. Dobbiamo lavorare sui dettagli"
29 agosto 2024 16:42
Dal Belgio: "Tentativo last minute della Fiorentina, ma Mangala dovrebbe firmare per l'Everton. Prestito secco"
29 agosto 2024 15:05
Di Marzio: "Mangala vuole la Fiorentina, call tra entourage e Lione. Agenti spingono per l'arrivo a Firenze"
29 agosto 2024 14:35
Ceccarini: "Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni"
29 agosto 2024 14:08
Di Marzio: "Il Lione ha accettato l'offerta della Fiorentina per Mangala ma non ha ancora dato l'ok finale"
29 agosto 2024 13:34
Pedullà: "Per Mangala alla Fiorentina serve che il Lione apre al prestito. Su Brekalo Valencia e Maiorca"
29 agosto 2024 13:26
Romano: "L'Everton ha prenotato le visite mediche per Mangala per oggi, l'offerta è un prestito secco"
29 agosto 2024 13:18
TMW: "Mangala ha dato priorità alla Fiorentina e ha messo in stand-by tutte le altre opzioni"
29 agosto 2024 12:50
Di Marzio: "Mangala ha scelto la Fiorentina e il Lione ha accettato il prestito ma l'Everton non molla"
29 agosto 2024 12:33
Di Marzio: "La Fiorentina vuole soffiare Mangala all'Everton. Operazione in prestito con diritto di riscatto"
29 agosto 2024 12:04
Di Marzio: "La Fiorentina tenta l'inserimento per Mangala, il centrocampista però è vicino all'Everton"
29 agosto 2024 10:25
Mangala: "Ho saputo oggi di essere positivo al Coronavirus. Evitate i contatti con altre persone"
15 marzo 2020 23:28
Mangala in orbita Fiorentina? No, il difensore è l'ultimo colpo del Napoli
23 agosto 2016 13:09
Fuochi d'artificio: Pep non lo vede, Corvino chiama Mendes per Mangala
15 agosto 2016 11:31
Archivio