Fuochi d’artificio: Pep non lo vede, Corvino chiama Mendes per Mangala

Spunta un nome nuovo, fortemente interessante, per la difesa viola. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, ricorda che se Corvino non riuscisse a chiudere per Corluka, andrebbe subito a cercare Mangala, centrale del Manchester City la cui procura è in mano a Jorge Mendes, amico di Pantaleo da anni. Guardiola non lo vede, ma il calciatore è un profilo top. In questo caso la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, per quello che sarebbe un affare che alzerebbe realmente il livello qualitativo là dietro.