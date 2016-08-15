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Fuochi d’artificio: Pep non lo vede, Corvino chiama Mendes per Mangala

Calciomercato

Fuochi d’artificio: Pep non lo vede, Corvino chiama Mendes per Mangala

Paolo Lazzari

15 Agosto · 11:31

Aggiornamento: 15 Agosto 2016 · 11:33

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Fiorentinamangalaprimo piano

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Spunta un nome nuovo, fortemente interessante, per la difesa viola. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, ricorda che se Corvino non riuscisse a chiudere per Corluka, andrebbe subito a cercare Mangala, centrale del Manchester City la cui procura è in mano a Jorge Mendes, amico di Pantaleo da anni. Guardiola non lo vede, ma il calciatore è un profilo top. In questo caso la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, per quello che sarebbe un affare che alzerebbe realmente il livello qualitativo là dietro.

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