Di Marzio: "Mangala ha scelto la Fiorentina e il Lione ha accettato il prestito ma l'Everton non molla"

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre al nome di Baturina nelle ultime ore è stato fatto quello di Mangala. Il...

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre al nome di Baturina nelle ultime ore è stato fatto quello di Mangala. Il belga era vicino all'Everton, ma la trattativa non si è chiusa, e per questo il club di Commisso si è fiondato su di lui avvicinandosi molto. Anche in vista di una probabile partenza di Amrabat, la Fiorentina è alla ricerca di almeno un centrocampista. Il primo nome in lista rimane sempre quello di Baturina della Dinamo Zagabria, per cui proseguono i contatti.

Per il croato, che nella giornata di mercoledì ha ottenuto la qualificazione alla fase finale della Champions League, c'è una folta concorrenza, ma la Fiorentina non molla e la trattativa è viva. Il nome nuovo è quello di Orel Mangala, centrocampista del Lione. Il belga era molto vicino all'Everton negli scorsi giorni, ma la trattativa non si è chiusa. Per questo, la viola si è inserita offrendo ai francesi un prestito con diritto di riscatto. L'Everton non molla, ma la volontà del giocatore è chiara: andare alla Fiorentina. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

FIORENTINA SU BATURINA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-nella-notte-contatti-tra-fiorentina-e-dinamo-zagabria-per-capire-se-baturina-verra-liberato/266001/