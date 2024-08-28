Di Marzio: "Nella notte contatti tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per capire se Baturina verrà liberato"

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio i viola hanno intenzione di affondare per il talento croato

La viola, come detto, si è fiondata su Baturina. Per lui la Dinamo Zagabria chiede circa 20 milioni di euro, mentre la Fiorentina è pronta a mettere sul tavolo 14 milioni più bonus, cioè quelli che verrebbero incassati dalla cessione di Amrabat. Si tratta tra i due club, per quello che sarebbe un colpo importante. l giocatore è sceso in campo oggi per i playoff di Champions League, vinti dalla Dinamo contro il Qarabag.

Intanto, anche Monaco, Villarreal, Lipsia e Dortmund hanno chiesto informazioni per lui, ma la viola spera di battere la concorrenza.

L'ultima novità è che nella notte tra mercoledì e giovedì sono in programma dei contatti tra la Fiorentina, la Dinamo Zagabria e gli agenti del calciatore per capire se Baturina verrà liberato.

Intanto, oltre a Moreno, la Viola sonda il mercato estero alla ricerca di un altro innesto per la difesa.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Dalla Turchia: “La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat”

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-la-fiorentina-e-scesa-nella-richiesta-adesso-vuole-15-milioni-per-amrabat/265993/