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Dalla Turchia: "La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat"

A poche ore dalla fine del mercato la Fiorentina sta trattando la cessione del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 21:21
Dalla Turchia: "La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat" -
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Secondo quanto riportato dal giornalista turco, Yagiz Sabuncuoglu, la Fiorentina sarebbe scesa a 15 milioni nella richiesta al Fenerbahce per la cessione di Amrabat. Il club turco però, offre meno soldi rispetto a quanti ne chiede la società viola. Le due società stanno trattando dalla giornata di ieri alla ricerca di un accordo. Ricordiamo che il centrocampista adesso si trova in Ungheria con la squadra viola per giocare domani sera il ritorno dei play off di Conference League

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