Rissa sfiorata in casa Roma, De Rossi e Cristante quasi alle mani, lite furiosa in allenamento. La ricostruzione

Cristante litiga furiosamente con De Rossi in allenamento, la ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio a Trigoria

Acque agitate in casa Roma. Durante l'allenamento di oggi il centrocampista Bryan Cristante ha litigato pesantemente col tecnico Daniele De Rossi. Come riferisce la Rai, tra i due sono volate parole grosse: citato ironicamente anche il regista argentino Leandro Paredes, considerato molto vicino all'allenatore.

Arrivato cinque anni fa dall'Atalanta per 22 milioni di euro, Cristante è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Finora ha segnato 15 gol in 282 presenze con la maglia della Roma, tra cui le prime due partite di questo campionato contro Cagliari (pareggiata) e Empoli (persa), sostituito a inizio ripresa da Le Fée. In questi ultimi giorni di mercato la Roma ha offerto Cristante all'Inter come parziale contropartita tecnica per Davide Frattesi, centrocampista molto apprezzato da De Rossi, ma considerato incedibile dei nerazzurri che hanno rifiutato la proposta.

Ovviamente il club giallorosso prova a minimizzare l'accaduto, ma la tensione c'è e rimane. Domenica sera la Roma è impegnata nel posticipo di Serie A sul campo della Juventus, prima in classifica a punteggio pieno. Lo scrive Calciomercato.com

LE PAROLE DI PALLADINO IN SALA STAMPA

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