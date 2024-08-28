Labaro Viola

Palladino: "Chi è presente è concentrato sulla Fiorentina, chi è assente è coinvolto nel mercato"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dall'Ungheria il giorno prima del ritorno di Conference League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 19:25
Palladino: "Chi è presente è concentrato sulla Fiorentina, chi è assente è coinvolto nel mercato" -
News
Fiorentina
Palladino
Condividi

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Puskas, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Questa è la mia Fiorentina, lo è dal primo giorno che ho messo piede al Viola Park, è una ricostruzione, ci vuole tempo, stiamo crescendo, vedo che c'è partecipazione tra tutti, c'è un grande atteggiamento di squadra, piano piano iniziamo a trovare i nostri principi di gioco.

Adli giocatore forte, ha giocato nel Milan, viene da una grande squadra, ci porta tecnica, dinamismo, imprevedibilità che ci serve nel corso della partita, è un giocatore importante per noi e siamo contenti che sia venuto a Firenze.

Siamo venuti qui per passare il turno, loro vogliono passare il turno e per loro sarebbe qualcosa di unico, come lo è per noi. Voglio vedere ferocia agonistica e personalità da chi scende in campo

Sono tutti dentro e concentrati per la partita di domani, chi è qui è perchè ci tiene e vuole passare il turno, chi non è qui è perchè coinvolto in situazioni di mercato, la società sta lavorando bene sul mercato, mancano pochi giorni e dobbiamo pensare a domani, non al mercato

ADLI, IL RITRATTO DEL NUOVO ACQUISTO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/paulo-sousa-disse-di-adli-e-il-nuovo-zidane-adesso-sta-a-palladino-tirare-fuori-il-suo-bagaglio-tecnico/265745/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok