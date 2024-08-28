Palladino: "Chi è presente è concentrato sulla Fiorentina, chi è assente è coinvolto nel mercato"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dall'Ungheria il giorno prima del ritorno di Conference League

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Puskas, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Questa è la mia Fiorentina, lo è dal primo giorno che ho messo piede al Viola Park, è una ricostruzione, ci vuole tempo, stiamo crescendo, vedo che c'è partecipazione tra tutti, c'è un grande atteggiamento di squadra, piano piano iniziamo a trovare i nostri principi di gioco.

Adli giocatore forte, ha giocato nel Milan, viene da una grande squadra, ci porta tecnica, dinamismo, imprevedibilità che ci serve nel corso della partita, è un giocatore importante per noi e siamo contenti che sia venuto a Firenze.

Siamo venuti qui per passare il turno, loro vogliono passare il turno e per loro sarebbe qualcosa di unico, come lo è per noi. Voglio vedere ferocia agonistica e personalità da chi scende in campo

Sono tutti dentro e concentrati per la partita di domani, chi è qui è perchè ci tiene e vuole passare il turno, chi non è qui è perchè coinvolto in situazioni di mercato, la società sta lavorando bene sul mercato, mancano pochi giorni e dobbiamo pensare a domani, non al mercato

ADLI, IL RITRATTO DEL NUOVO ACQUISTO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/paulo-sousa-disse-di-adli-e-il-nuovo-zidane-adesso-sta-a-palladino-tirare-fuori-il-suo-bagaglio-tecnico/265745/