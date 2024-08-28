Paulo Sousa disse di Adli: “È il nuovo Zidane”. Adesso sta a Palladino tirare fuori il suo bagaglio tecnico

A Paulo Sousa Adli ricorda Zidane per tecnica e creatività, le doti non mancano ora sta a Palladino farlo diventare un perno della Fiorentina

Yacine Adli diventerà un calciatore della Fiorentina e andrà a completare la mediana a disposizione di Palladino. Adli è un classe 2000 dotato di buon fisico grazie ai suoi 186 centimetri di altezza ma brilla soprattutto per le sue grandi doti tecniche. Cresciuto nelle giovanili del PSG, è diventato grande al Bordeaux prima di passare al Milan. Dopo un anno di rodaggio in panchina la scorsa stagione si è ritagliato il suo spazio all'interno del club rossonero collezionando 33 presenze principalmente da regista davanti alla difesa, lui che in carriera fino a quel momento aveva ricoperto principalmente il ruolo di trequartista.

Calciatore che eccelle principalmente per eleganza e raffinatezza dei tocchi grazie ad un bagaglio tecnico notevole, l'anno scorso al Milan ha dimostrato grande visione di gioco e qualità nel trovare il passaggio in avanti e verticalizzare. Giocatore che non ha paura di ricevere palla con l'uomo addosso dimostrandosi anche molto abile nel saltare l'uomo nel 1vs1. Molto preciso pure nel calciare in porta pur non provando molto spesso la conclusione, anche per via della posizione arretrata. La pecca più grande è sicuramente il dinamismo, Adli non è un calciatore dotato di una grande velocità ma anzi ha un passo e una cadenza piuttosto compassati, cosa che lo penalizza soprattutto in fase di non possesso, pur non facendola poi così male.

Paulo Sousa disse di lui che per qualità e creatività era il nuovo Zidane, al Milan si è distinto anche per le qualità umane fin dal primo giorno quando si presentò parlando già un buon italiano. Adesso sta a Palladino ritagliargli un ruolo nel suo centrocampo per far emergere le sue doti migliori

FIORENTINA SU BATURINA

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