Di Marzio: "La Fiorentina vuole Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria. Costa 20 milioni, offerti 14"
La Fiorentina ha messo nel mirino Baturina
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 10:19
La Fiorentina, a sorpresa, è su Martin Baturina, talento classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria. I croati chiedono circa 20 milioni di euro, mentre la viola mette attualmente sul tavolo 14 più bonus. Lo scrive Di Marzio.
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