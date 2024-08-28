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Di Marzio: "La Fiorentina vuole Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria. Costa 20 milioni, offerti 14"

La Fiorentina ha messo nel mirino Baturina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 10:19
Di Marzio: "La Fiorentina vuole Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria. Costa 20 milioni, offerti 14" -
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La Fiorentina, a sorpresa, è su Martin Baturina, talento classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria. I croati chiedono circa 20 milioni di euro, mentre la viola mette attualmente sul tavolo 14 più bonus. Lo scrive Di Marzio.

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