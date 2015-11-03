Labaro Viola

Notizie Dinamo Zagabria Fiorentina

Badelj saluta il Genoa e guarda al futuro: “Voglio allenare, non stare dietro una scrivania”

22 maggio 2025 16:23

Di Marzio: "Fiorentina interessata a Sucic della Dinamo Zagabria. Concorrenza del Dortmund che vuole bloccarlo"

26 novembre 2024 19:25

Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"

03 ottobre 2024 00:01

Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione

30 agosto 2024 17:17

Di Marzio: "Nella notte contatti tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per capire se Baturina verrà liberato"

29 agosto 2024 00:07

TMW, La Dinamo chiede 25 milioni per Baturina. Il preliminare di Champions frena la trattativa

28 agosto 2024 19:07

Di Marzio: "La Fiorentina vuole Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria. Costa 20 milioni, offerti 14"

28 agosto 2024 10:19

Brekalo: "La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio"

04 luglio 2024 16:47

Petkovic: "Il futuro? Non ho ancora deciso, non cambio tanto per cambiare. La Dinamo mi ha dato tanto"

12 giugno 2024 15:18

Dalla Croazia sicuri: "La Fiorentina vuole sborsare 2 milioni di euro per l'attaccante Bruno Petkovic"

11 giugno 2024 14:20

Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"

29 gennaio 2024 15:35

Il procuratore di Brekalo annuncia: "La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi"

24 gennaio 2024 21:46

Allenatore Dinamo Zagabria: "Anche se dall'Italia ci bombardano, non ci sono novità su Brekalo"

22 gennaio 2024 17:16

All. Dinamo Zagabria: "La trattativa con la Fiorentina per Brekalo è in stand-by. Non ci sono novità concrete"

22 gennaio 2024 14:45

Brekalo out, Rodriguez in. Niente Salernitana per il croato, andrà alla Dinamo Zagabria 

22 gennaio 2024 08:18

Pedullà annuncia: "Brekalo vuole tornare alla Dinamo Zagabria, adesso si può chiudere con la Fiorentina"

20 gennaio 2024 13:08

Dalla Croazia non hanno dubbi: "Brekalo-Dinamo Zagabria non si farà. La Fiorentina dice no alle condizioni"

12 gennaio 2024 20:52

Dalla Croazia: stand-by Brekalo. La Dinamo vuole il riscatto, la Fiorentina solo il prestito secco

08 gennaio 2024 14:30

Repubblica, Brekalo-Dinamo Zagabria c'è già l'accordo. Prima la chances Sassuolo ma niente rimpianti

06 gennaio 2024 09:17

Corriere dello Sport, Brekalo vuole la Dinamo Zagabria, pronto a tagliarsi l'ingaggio. Vuole l'Europeo

06 gennaio 2024 09:13

Jakirovic ammette: "Vogliamo Brekalo e stiamo trattando con la Fiorentina per portarlo alla Dinamo Zagabria"

03 gennaio 2024 12:30

Corriere dello Sport, Brekalo-Fiorentina avventura al capolinea. C’è la Dinamo Zagabria 

27 dicembre 2023 09:38

La Dinamo Zagabria ha accettato l'offerta dell'Ajax per Sutalo di 20 milioni più 3 di bonus

09 agosto 2023 20:25

Dalla Croazia: "Nessun accordo tra l'Ajax e la Dinamo per Sutalo, richiesta di oltre 25 milioni"

04 agosto 2023 10:24

Di Marzio: "Mina vicino al sì ma la Fiorentina vuole anche Sutalo. Contatti continui con la Dinamo"

01 agosto 2023 18:43

Corriere dello Sport, Sutalo, spunta l'Arsenal, la Dinamo vuole 25 milioni, la Fiorentina non molla

01 agosto 2023 09:21

Dalla Croazia: "Il valore reale di Sutalo è 50 milioni. La Dinamo deve smettere di vendere a ribasso"

31 luglio 2023 16:45

TMW, la Fiorentina non ha più fatto nessuna offerta per Sutalo. Per prenderlo servono 20 milioni

29 luglio 2023 22:46

Nazione: "Sutalo apre alla Fiorentina, dirigenti viola al lavoro. Cifra importante, si viaggia sui 20 milioni"

29 luglio 2023 10:21

Corriere dello Sport: "Seconda offerta da 15 milioni+bonus della Fiorentina per Sutalo. Dinamo verso un altro rifiuto"

28 luglio 2023 09:11

Di Marzio: "Sutalo apre alla Fiorentina, nelle prossime ore ci sarà altra offerta superiore a 12 milioni"

27 luglio 2023 13:55

Gazzetta: "Sutalo-Fiorentina? Viola pronti al rilancio dopo l'offerta rifiutata dalla Dinamo Zagabria"

27 luglio 2023 08:28

La Fiorentina vuole Sutalo ma non è l'obiettivo numero 1 della società viola per il ruolo di difensore

26 luglio 2023 22:45

Cm.com scrive: "A breve incontro tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per portare Sutalo a Firenze"

24 luglio 2023 13:47

Livakovic sul suo futuro: "Ogni giorno sono accostato ad una squadra. Prenderò decisione con il club"

13 luglio 2023 12:41

Pedullà smentisce: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte per Livakovic. Su di lui Villareal e Fenerbahce"

03 luglio 2023 00:29

TMW, il Villarreal spinge per Livakovic, pronti i 10 milioni per la Dinamo. Fiorentina beffata?

01 luglio 2023 20:57

TMW, Livakovic-Fiorentina? Alla corsa si inserisce anche il Fenerbahce, si complicano i piani

30 giugno 2023 23:18

TMW, Livakovic alla Fiorentina? No, il portiere preferisce andare a giocare in Arabia Saudita

28 giugno 2023 22:37

Ricordate Toni Fruk? Corvino lo prese per 2 milioni, tornerà alla Fiorentina. Lo vuole la Dinamo Zagabria

09 giugno 2023 22:58

TMW, Brekalo vicino al ritorno alla Dinamo Zagabria, ormai la Fiorentina non è più pista calda

25 gennaio 2023 13:01

Pedullà annuncia: "La Fiorentina si è fermata su Brekalo, adesso può chiudere la Dinamo Zagabria"

23 gennaio 2023 14:36

Nazione, Brekalo ha scelto Firenze, affare in chiusura: la Fiorentina sborserà poco più di 1 milione

21 gennaio 2023 10:38

TMW, Fiorentina su Brekalo ma si inserisce la Dinamo Zagabria, vuole riportarlo a casa

20 gennaio 2023 10:59

Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"

24 giugno 2021 16:36

TMW, la Fiorentina sogna Mejer, centrocampista dello Zagabria paragonato a Boban, operazione da 15 milioni

21 gennaio 2021 13:18

Tuttosport, Fiorentina su Carlos Augusto del Corinthians e Gojak della Dinamo Zagabria

16 luglio 2020 11:14

Dalla Croazia, Fiorentina su Gojak della Dinamo Zagabria. Su di lui anche l'Atalanta

15 luglio 2020 12:41

Dalla Bosnia, la Fiorentina piomba su Gojak della Dinamo Zagabria. Le ultime

20 giugno 2020 14:01

Tmw, Fiorentina sul talento croato Gojak. Il centrocampista della Dinamo Zagabria va in scadenza 2022

03 giugno 2020 22:42

Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...

16 settembre 2019 20:31

La Fiorentina ha individuato in Croazia il sostituto di Badelj: è Knezevic della Dinamo Zagabria

17 giugno 2017 16:10

Archivio

Esplora l'archivio di Dinamo Zagabria

Sett. 21
Sett. 48 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 23 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 25 Sett. 3
Sett. 29 Sett. 25 Sett. 23
Sett. 38
Sett. 24