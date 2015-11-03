Notizie Dinamo Zagabria Fiorentina

Badelj saluta il Genoa e guarda al futuro: “Voglio allenare, non stare dietro una scrivania”
22 maggio 2025 16:23
Di Marzio: "Fiorentina interessata a Sucic della Dinamo Zagabria. Concorrenza del Dortmund che vuole bloccarlo"
26 novembre 2024 19:25
Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"
03 ottobre 2024 00:01
Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione
30 agosto 2024 17:17
Di Marzio: "Nella notte contatti tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per capire se Baturina verrà liberato"
29 agosto 2024 00:07
TMW, La Dinamo chiede 25 milioni per Baturina. Il preliminare di Champions frena la trattativa
28 agosto 2024 19:07
Di Marzio: "La Fiorentina vuole Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria. Costa 20 milioni, offerti 14"
28 agosto 2024 10:19
Brekalo: "La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio"
04 luglio 2024 16:47
Petkovic: "Il futuro? Non ho ancora deciso, non cambio tanto per cambiare. La Dinamo mi ha dato tanto"
12 giugno 2024 15:18
Dalla Croazia sicuri: "La Fiorentina vuole sborsare 2 milioni di euro per l'attaccante Bruno Petkovic"
11 giugno 2024 14:20
Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"
29 gennaio 2024 15:35
Il procuratore di Brekalo annuncia: "La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi"
24 gennaio 2024 21:46
Allenatore Dinamo Zagabria: "Anche se dall'Italia ci bombardano, non ci sono novità su Brekalo"
22 gennaio 2024 17:16
All. Dinamo Zagabria: "La trattativa con la Fiorentina per Brekalo è in stand-by. Non ci sono novità concrete"
22 gennaio 2024 14:45
Brekalo out, Rodriguez in. Niente Salernitana per il croato, andrà alla Dinamo Zagabria
22 gennaio 2024 08:18
Pedullà annuncia: "Brekalo vuole tornare alla Dinamo Zagabria, adesso si può chiudere con la Fiorentina"
20 gennaio 2024 13:08
Dalla Croazia non hanno dubbi: "Brekalo-Dinamo Zagabria non si farà. La Fiorentina dice no alle condizioni"
12 gennaio 2024 20:52
Dalla Croazia: stand-by Brekalo. La Dinamo vuole il riscatto, la Fiorentina solo il prestito secco
08 gennaio 2024 14:30
Repubblica, Brekalo-Dinamo Zagabria c'è già l'accordo. Prima la chances Sassuolo ma niente rimpianti
06 gennaio 2024 09:17
Corriere dello Sport, Brekalo vuole la Dinamo Zagabria, pronto a tagliarsi l'ingaggio. Vuole l'Europeo
06 gennaio 2024 09:13
Jakirovic ammette: "Vogliamo Brekalo e stiamo trattando con la Fiorentina per portarlo alla Dinamo Zagabria"
03 gennaio 2024 12:30
Corriere dello Sport, Brekalo-Fiorentina avventura al capolinea. C’è la Dinamo Zagabria
27 dicembre 2023 09:38
La Dinamo Zagabria ha accettato l'offerta dell'Ajax per Sutalo di 20 milioni più 3 di bonus
09 agosto 2023 20:25
Dalla Croazia: "Nessun accordo tra l'Ajax e la Dinamo per Sutalo, richiesta di oltre 25 milioni"
04 agosto 2023 10:24
Di Marzio: "Mina vicino al sì ma la Fiorentina vuole anche Sutalo. Contatti continui con la Dinamo"
01 agosto 2023 18:43
Corriere dello Sport, Sutalo, spunta l'Arsenal, la Dinamo vuole 25 milioni, la Fiorentina non molla
01 agosto 2023 09:21
Dalla Croazia: "Il valore reale di Sutalo è 50 milioni. La Dinamo deve smettere di vendere a ribasso"
31 luglio 2023 16:45
TMW, la Fiorentina non ha più fatto nessuna offerta per Sutalo. Per prenderlo servono 20 milioni
29 luglio 2023 22:46
Nazione: "Sutalo apre alla Fiorentina, dirigenti viola al lavoro. Cifra importante, si viaggia sui 20 milioni"
29 luglio 2023 10:21
Corriere dello Sport: "Seconda offerta da 15 milioni+bonus della Fiorentina per Sutalo. Dinamo verso un altro rifiuto"
28 luglio 2023 09:11
Di Marzio: "Sutalo apre alla Fiorentina, nelle prossime ore ci sarà altra offerta superiore a 12 milioni"
27 luglio 2023 13:55
Gazzetta: "Sutalo-Fiorentina? Viola pronti al rilancio dopo l'offerta rifiutata dalla Dinamo Zagabria"
27 luglio 2023 08:28
La Fiorentina vuole Sutalo ma non è l'obiettivo numero 1 della società viola per il ruolo di difensore
26 luglio 2023 22:45
Cm.com scrive: "A breve incontro tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per portare Sutalo a Firenze"
24 luglio 2023 13:47
Livakovic sul suo futuro: "Ogni giorno sono accostato ad una squadra. Prenderò decisione con il club"
13 luglio 2023 12:41
Pedullà smentisce: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte per Livakovic. Su di lui Villareal e Fenerbahce"
03 luglio 2023 00:29
TMW, il Villarreal spinge per Livakovic, pronti i 10 milioni per la Dinamo. Fiorentina beffata?
01 luglio 2023 20:57
TMW, Livakovic-Fiorentina? Alla corsa si inserisce anche il Fenerbahce, si complicano i piani
30 giugno 2023 23:18
TMW, Livakovic alla Fiorentina? No, il portiere preferisce andare a giocare in Arabia Saudita
28 giugno 2023 22:37
Ricordate Toni Fruk? Corvino lo prese per 2 milioni, tornerà alla Fiorentina. Lo vuole la Dinamo Zagabria
09 giugno 2023 22:58
TMW, Brekalo vicino al ritorno alla Dinamo Zagabria, ormai la Fiorentina non è più pista calda
25 gennaio 2023 13:01
Pedullà annuncia: "La Fiorentina si è fermata su Brekalo, adesso può chiudere la Dinamo Zagabria"
23 gennaio 2023 14:36
Nazione, Brekalo ha scelto Firenze, affare in chiusura: la Fiorentina sborserà poco più di 1 milione
21 gennaio 2023 10:38
TMW, Fiorentina su Brekalo ma si inserisce la Dinamo Zagabria, vuole riportarlo a casa
20 gennaio 2023 10:59
Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"
24 giugno 2021 16:36
TMW, la Fiorentina sogna Mejer, centrocampista dello Zagabria paragonato a Boban, operazione da 15 milioni
21 gennaio 2021 13:18
Tuttosport, Fiorentina su Carlos Augusto del Corinthians e Gojak della Dinamo Zagabria
16 luglio 2020 11:14
Dalla Croazia, Fiorentina su Gojak della Dinamo Zagabria. Su di lui anche l'Atalanta
15 luglio 2020 12:41
Dalla Bosnia, la Fiorentina piomba su Gojak della Dinamo Zagabria. Le ultime
20 giugno 2020 14:01
Tmw, Fiorentina sul talento croato Gojak. Il centrocampista della Dinamo Zagabria va in scadenza 2022
03 giugno 2020 22:42
Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...
16 settembre 2019 20:31
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