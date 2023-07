Di Marzio: “Sutalo apre alla Fiorentina, nelle prossime ore ci sarà altra offerta superiore a 12 milioni”

Reduce dalla sconfitta per 5-0 in amichevole contro la Stella Rossa e dopo la cessione di Igor al Brighton, la Fiorentina lavora per rinforzare la difesa e il primo obiettivo è Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Dopo che la Dinamo Zagabria ha rifiutato l’offerta viola di 12 milioni, la Fiorentina è pronta a migliorare la propria proposta. Il club viola segue il difensore croato da 3 anni e nelle ultime ore è arrivata anche l’apertura da parte del classe 2000, nonostante le offerte e i sondaggi di top club anche di Premier League.

Nelle prossime ore è atteso un nuovo rilancio da parte della Fiorentina, pronta ad aggiungere anche dei bonus per cercare di convincere la il club croato ad accettare. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, Josip Sutalo ha esordito con il club croato nell’ottobre del 2019. Nell’ultima stagione, il classe 2000 ha giocato 36 partite tra campionato, coppa Nazionale e UEFA Champions League, in cui ha segnato anche due reti. Alla fine della stagione, la Dinamo Zagabria ha vinto il campionato croato. Lo scrive Gianluca Di Marzio

