Notizie Sutalo Fiorentina

Corriere dello Sport: "Priorità difesa per la Fiorentina, occhio al ritorno di fiamma per Senesi e Sutalo"
22 agosto 2024 13:08
Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"
21 agosto 2024 08:37
Corriere Fiorentino: "Per la difesa la Fiorentina torna su Sutalo, che ritorno di fiamma! Era già seguito un anno fa"
20 agosto 2024 09:27
Gazzetta: “Se non arriva Valentini subito, Fiorentina su Matip o Sutalo. Pista complicata per il croato”
19 agosto 2024 08:20
Dall'Olanda, L'Ajax scarica Sutalo dopo una stagione ma lui vuole rimanere. Fiorentina e altri club alla finestra
23 luglio 2024 18:19
Di Marzio: "Fiorentina torna su un vecchio pallino per la difesa, Josip Sutalo dell'Ajax"
10 luglio 2024 00:37
Sutalo mai stato primo obiettivo della Fiorentina per la difesa nè una trattativa vera. Arriva un centrale
20 agosto 2023 20:24
La Dinamo Zagabria ha accettato l'offerta dell'Ajax per Sutalo di 20 milioni più 3 di bonus
09 agosto 2023 20:25
Romano: "Offerta Ajax per Sutalo, offerti alla Dinamo Zagabria 20 milioni più bonus. Chiusura possibile"
09 agosto 2023 13:48
Repubblica, Sutalo resta un nome caldo per la difesa della Fiorentina ma occhio all'Ajax
07 agosto 2023 09:34
Dalla Croazia: "Nessun accordo tra l'Ajax e la Dinamo per Sutalo, richiesta di oltre 25 milioni"
04 agosto 2023 10:24
TMW, Sutalo si allontana dalla Fiorentina: pronta un'asta tra Arsenal, West Ham, Lipsia e Ajax
02 agosto 2023 19:22
Corriere dello Sport, Fiorentina su Sutalo ma il difensore sembra essere destinato all'Arsenal
02 agosto 2023 07:40
Di Marzio: "Mina vicino al sì ma la Fiorentina vuole anche Sutalo. Contatti continui con la Dinamo"
01 agosto 2023 18:43
Corriere dello Sport, Sutalo, spunta l'Arsenal, la Dinamo vuole 25 milioni, la Fiorentina non molla
01 agosto 2023 09:21
Dalla Croazia: "Il valore reale di Sutalo è 50 milioni. La Dinamo deve smettere di vendere a ribasso"
31 luglio 2023 16:45
Nazione: "Sutalo apre alla Fiorentina, dirigenti viola al lavoro. Cifra importante, si viaggia sui 20 milioni"
29 luglio 2023 10:21
Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"
28 luglio 2023 15:22
Corriere dello Sport: "Seconda offerta da 15 milioni+bonus della Fiorentina per Sutalo. Dinamo verso un altro rifiuto"
28 luglio 2023 09:11
Pedullà: "Poco fondamento voci su Murillo alla Fiorentina. Per la difesa c'è un nome nascosto"
28 luglio 2023 00:45
Di Marzio: "Sutalo apre alla Fiorentina, nelle prossime ore ci sarà altra offerta superiore a 12 milioni"
27 luglio 2023 13:55
Gazzetta: "Sutalo-Fiorentina? Viola pronti al rilancio dopo l'offerta rifiutata dalla Dinamo Zagabria"
27 luglio 2023 08:28
La Fiorentina vuole Sutalo ma non è l'obiettivo numero 1 della società viola per il ruolo di difensore
26 luglio 2023 22:45
Di Marzio annuncia: "Rifiutata prima offerta della Fiorentina per Sutalo. Napoli non ha fatto offerte"
26 luglio 2023 19:42
"Offerta della Fiorentina per Sutalo, 12 milioni per la Dinamo Zagabria. Concorrenza dell'Ajax"
26 luglio 2023 13:24
Cm.com scrive: "A breve incontro tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per portare Sutalo a Firenze"
24 luglio 2023 13:47
Bucchioni: "Fiorentina non molla Dominguez. Da quel che so aspettavano soldi di Igor per Sutalo"
22 luglio 2023 18:42
Corriere Fiorentino: "Birghton e Fulham su Igor. Sutalo della Dinamo arriva alla Fiorentina?"
14 luglio 2023 09:18
Dalla Germania: "Fiorentina su Sutalo, la Dinamo Zagabria chiede 20 milioni. Concorrenza del Lipsia"
29 giugno 2023 15:30
Nazione, per la difesa idea Sutalo della Dinamo ma servono 10 milioni. Faes resta in pole
26 agosto 2022 08:58
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