Scrive La Gazzetta dello Sport, ieri i dirigenti della Fiorentina sono rimasti in Italia per muovere il mercato, in particolare in difesa. La Fiorentina ha provato ad accelerare per piazzare il colpo Josip Sutalo. Ha inviato un’offerta da poco più di 10 milioni, prontamente rifiutata. La cifra è lontana dalla richiesta da 20 milioni, probabile un rilancio.

