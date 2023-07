Corriere dello Sport: “Garcia vuole Castrovilli al Napoli, Italiano vorrebbe Demme in cambio”

Scrive il Corriere dello Sport, Garcia vuole Castrovilli al Napoli. Il centrocampista non trova l’accordo con la Fiorentina per il rinnovo e quindi si spalancano le porte di una sua cessione. Castrovilli piace molto ai partenopei che lo vorrebbero come sostituto di Ndombele. Secondo il quotidiano Italiano vorrebbe Demme, il club gigliato spera di intavolare uno scambio alla pari.

LEGGI ANCHE, L’ANNUNCIO DI SPORTITALIA