Nazione: “Sutalo apre alla Fiorentina, dirigenti viola al lavoro. Cifra importante, si viaggia sui 20 milioni”

Fino a qualche settimana fa sembrava un sogno di mezza estate. In primis perché sulle tracce di Sutalo c’è mezza Europa che conta. In secondo luogo perché le richieste della Dinamo Zagabria erano altissime. Oggi sembra qualcosa di più concreto, con il giocatore che ieri ha informato i dirigenti viola di gradire l’ipotesi Fiorentina. Lo sappiamo, Pradè e Barone stanno trattando diversi calciatori, dunque anche Sutalo ha delle alternative (la prima è Murillo), ma il lavoro dei dirigenti viola si sta concentrando in particolar modo su di lui. Sarebbe un’operazione di prim’ordine. Anche a livello economico, perché alla fine l’esborso non sarebbe lontano dai 20 milioni di euro. L’offerta per aprire la trattativa di 12 milioni da parte dei viola è stata rifiutata, ma le parti hanno cominciato a parlarsi con frequenza negli ultimi giorni. Lo scrive La Nazione.

