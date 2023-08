Dalla Croazia: “Nessun accordo tra l’Ajax e la Dinamo per Sutalo, richiesta di oltre 25 milioni”

Sutalo è dei nomi accostati alla Fiorentina per la difesa, sul difensore centrale classe 2000 ci sono tante squadre, tra cui Ajax e Lipsia. Secondo quanto riportato dai media croati, al contrario di quanto riportato da altre testate, non è arrivato l’accordo tra la Dinamo Zagabria e l’Ajax. Il club chiede per Sutalo una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per la sua cessione.

