Notizie Ajax Fiorentina

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Nazione: “Difesa? Spunta il nome di Baas, difensore dell’Ajax”

11 gennaio 2026 09:25

Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG

17 settembre 2025 23:40

Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"

19 gennaio 2025 17:38

Scaricato dalla Roma, bocciato dall'Ajax, secondo Di Marzio Tahirovic idea di mercato per Pradè

11 dicembre 2024 22:47

La Fiorentina femminile cerca la Champions: oggi sfida all'Ajax per il secondo turno di qualificazione

07 settembre 2024 14:11

Dall'Olanda, L'Ajax scarica Sutalo dopo una stagione ma lui vuole rimanere. Fiorentina e altri club alla finestra

23 luglio 2024 18:19

Di Marzio: "Fiorentina torna su un vecchio pallino per la difesa, Josip Sutalo dell'Ajax"

10 luglio 2024 00:37

Romano scrive: "L'Ajax vuole Ikonè, in arrivo offerta alla Fiorentina per prenderlo in prestito"

25 giugno 2024 21:03

Farioli lascia il Nizza e sarà l'allenatore dell'Ajax. L'ex vice di De Zerbi fu accostato alla Fiorentina in passato

22 maggio 2024 18:28

Fiorentina in attesa dei sorteggi di Conference, stasera gli spareggi: tocca ad Ajax, Eintracht e Betis

22 febbraio 2024 17:29

Sutalo mai stato primo obiettivo della Fiorentina per la difesa nè una trattativa vera. Arriva un centrale

20 agosto 2023 20:24

La Dinamo Zagabria ha accettato l'offerta dell'Ajax per Sutalo di 20 milioni più 3 di bonus

09 agosto 2023 20:25

Romano: "Offerta Ajax per Sutalo, offerti alla Dinamo Zagabria 20 milioni più bonus. Chiusura possibile"

09 agosto 2023 13:48

Repubblica, Sutalo resta un nome caldo per la difesa della Fiorentina ma occhio all'Ajax

07 agosto 2023 09:34

Dalla Croazia: "Nessun accordo tra l'Ajax e la Dinamo per Sutalo, richiesta di oltre 25 milioni"

04 agosto 2023 10:24

TMW, Sutalo si allontana dalla Fiorentina: pronta un'asta tra Arsenal, West Ham, Lipsia e Ajax

02 agosto 2023 19:22

"Offerta della Fiorentina per Sutalo, 12 milioni per la Dinamo Zagabria. Concorrenza dell'Ajax"

26 luglio 2023 13:24

Tuttosport, non solo la Fiorentina su Schuurs, c'è anche il Torino: servono 12 milioni di euro

24 luglio 2022 22:14

Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"

16 marzo 2022 16:30

Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax

24 febbraio 2022 16:34

Overmars licenziato dall'Ajax: "Ha mandato messaggi inopportuni alle colleghe". Arrivano le scuse

07 febbraio 2022 03:07

Eriksen è pronto a tornare, ma non in Italia viste le norme. L'Inter sta per regalarlo all'Ajax

03 novembre 2021 13:46

Galli sentenzia: "Vlahovic non firmerà mai, ha già un'altra squadra. Va seguito il modello Ajax"

01 ottobre 2021 10:18

La Nazione, la Fiorentina punta Traorè dell'Ajax: operazione da 15 milioni

12 gennaio 2021 08:55

Dall'Olanda, la Fiorentina ha messo nel mirino il classe '98 Eiting dell'Ajax

17 luglio 2020 00:21

Dall'Olanda, Poulsen termina la quarantena. Il danese è stato dichiarato sano

13 marzo 2020 19:02

Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento

09 febbraio 2020 22:36

Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo

27 gennaio 2020 10:03

AS, la Fiorentina segue Baba del Chelsea. Il suo contratto scade nel 2020. Su di lui anche Inter ed Ajax

14 agosto 2019 00:29

L'Ajax vuole prendere Hagi, trasferimento vicino. Una percentuale sulla vendita andrà alla Fiorentina

30 maggio 2019 20:49

La Fiorentina vuole Schone, il perno del centrocampo dell'Ajax. Potrebbe arrivare in Italia, classe 1986

26 aprile 2019 15:39

Antognoni: "Dispiace per Pioli, ma è successa un po' di 'maretta'. Montella scelta azzeccata.."

19 aprile 2019 22:34

Calamai: "Montella tecnico bravo anche con le parole. In società, non tutti con quella dote.."

18 aprile 2019 19:52

Modello Ajax? Loro fatturano 50 milioni e hanno un monte ingaggi di 26 milioni. La Fiorentina invece...

18 aprile 2019 17:28

Figuraccia Bernardeschi in Champions contro l'Ajax, il suo disastro è sotto gli occhi di tutti e la Gazzetta...

17 aprile 2019 13:31

DALL'AJAX L'ENNESIMO SCHIAFFO A COGNIGNI, CORVINO, PIOLI E ANTOGNONI. LA DIMOSTRAZIONE...

17 aprile 2019 01:24

Condo': "Porterei 5-6 della Primavera coi grandi. Stile Ajax, dove i giovani si legano al club.."

16 aprile 2019 00:10

Gazzetta dello Sport, Chiellini rischia di saltare la sfida di campionato con la Fiorentina. Il motivo

15 aprile 2019 15:24

(FOTO): ad Amsterdam spunta la sciarpa “Juve mer**” nella coreografia dell’Ajax

11 aprile 2019 01:38

David Endt, ex addetto stampa dell'Ajax, la Juve in finale di champions nel 96' si dimostrò dopata…

19 marzo 2019 12:27

Sorteggi quarti di finale di Champions League: la Juve trova l'Ajax allenata da Ten Hag…

15 marzo 2019 13:24

QUANDO VINCONO I GIOVANI E LE IDEE ED I FATTURATI NON CONTANO

05 marzo 2019 23:11

Viola in cerca di ricambi all'altezza, spunta il nome di Djavan Anderson del Bari per la difesa...

09 gennaio 2018 18:44

De Boer: "Feci fuori El Hamdaoui per quei 10' sul water"

23 febbraio 2017 16:10

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